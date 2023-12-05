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«Конец капитализма и эпидемия ожирения»: Миру представили шокирующие прогнозы на 2024 год

Датский банк Saxo Bank предсказал конец капитализма в США в 2024 году
05 декабря 2023, 14:55
Фото: istock / Galeanu Mihai

Фото: istock / Galeanu Mihai

Датский банк Saxo Bank, ежегодно публикующий серию «шокирующих прогнозов», опубликовал новые предсказания с предупреждениями о крупных событиях, которые могут произойти в следующем году.
В организации полагают, что в 2024 году мир столкнется с двумя кризисами: Соединенные Штаты Америки столкнутся с «концом капитализма» и первыми нетипичными президентскими выборами. На фоне выборов американское правительство должно будет увеличить фискальные расходы, чтобы не столкнуться с проблемами в экономике и общественными волнениями. Также из-за повышающегося инфляционного давления и сокращению капитала иностранных инвесторов спрос на государственные облигации Штатов будет низким и вызовет рост доходности по ним. Это станет «началом конца» капитализма, так как тогда финансы перейдут от частных корпораций к государству, а владение более рискованными активами будет становиться все дороже.

Также, по прогнозу Saxo Bank мир столкнется с угрозой безопасности, возникающей от искусственного интеллекта. Культ нейросетей приведет к том, что ИИ будет создавать практически весь контент в интернете, люди начнут избирательнее доверять информации в Сети.


Еще банк предсказывает атаку злоумышленников по высокопоставленному чиновнику в одной развитой стране с помощью дипфейка. Тогда правительство примет меры и шум вокруг искусственного интеллекта стихнет.

Также в следующем году мир столкнется с массовым отказом людей от занятий спортом и питание вредной едой. Так, 2024 год станет годом начала эпидемии ожирения.

В заключении, Saxo Bank прогнозирует победу независимого кандидата — Роберта Кеннеди-младшего. А в Европейском союзе введут налог на богатство в размере 2%.

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Пенсии и соцвыплаты повысят москвичам с начала 2024 года
05 декабря 2023, 15:29

Фото: iStock/Denis Vostrikov

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому в столице будут повышены минимальные пенсии, а также проиндексированы соцвыплаты уже с 1 января 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.
«С 1 января 2024 года минимальный размер пенсии с городской доплатой будет увеличен до 24 500 рублей в месяц. Также будет проведена индексация социальных выплат москвичам. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин», - говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, будут увеличены единовременные и ежемесячные соцвыплаты для многодетных семей, детей и родителей погибших военнослужащих, семьям, воспитывающим детей-инвалидов, а также семьям студентов и других льготных категорий москвичей.

Также надбавку получат ветераны ВОВ и участники обороны Москвы, труженики тыла, дети войны, реабилитированные граждане. Увеличат выплаты и для Героев Советского Союза, Героев РФ, полных кавалеров ордена Славы, Героев Соцтруда, Герояев Труда РФ и полных кавалеров ордена Трудовой Славы, их вдов и родителей.

При этом увеличатся выплаты юбилярам супружеской жизни, а также долгожителям, которым исполнилось 100 лет и более.

Столичные власти также подготовили единовременные выплаты к годовщинам Победы в ВОВ, начала контрнаступления Советских войск под Москвой, аварии на Чернобыльской АЭС.
Размеры выплат будут определены мэром и правительством Москвы.
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#индексация
#рф
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Российские учёные создали первый спасательный робот-шнекоход
05 декабря 2023, 15:28

Фото: istockphoto.com/metamorworks

Учёные Санкт-Петербургского политехнического университета (СПбПУ) разработали первый в России беспилотный робот-шнекоход для поисково-спасательных и разведывательных операций.
Отмечается, что робот может ходить по воде, земле и болоту.

Аналогов такому роботу шнекоходу в нашей стране нет, подобное изобретение есть у канадцев.

«Созданный робот-шнекоход не имеет колес или гусениц, а перемещается в различных направлениях с помощью двух винтов Архимеда – шнеков. Транспортное средство с данным типом движителя значительно превосходит по проходимости традиционные варианты», – заявил в беседе с Газета.ру руководитель проекта, инженер Высшей школы транспорта СПбПУ Всеволод Гайдук.

Ранее «Ростех» создал миниатюрную систему «свой-чужой», предназначенную для обозначения беспилотников.

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#изобретение
#техника
#технологии
#наука
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Подмосковные ветераны получат выплату в 40 тыс рублей к годовщине битвы под Москвой
05 декабря 2023, 15:15

Фото: Минсоцразвития МО

Подмосковным фронтовикам, награждённым медалью «За оборону Москвы», направлена единовременная выплата в размере 40 тыс рублей по случаю годовщины начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой. Об этом сообщила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.
«К 82-й годовщине эту выплату получат около 40 ветеранов. Единовременная материальная помощь ветеранам, награждённым медалью «За оборону Москвы», оказывается ежегодно», – сказала Болатаева
Она добавила, что выплата поступит на счёт проактивно, никаких заявлений подавать не надо.
Годовщину начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой в России ежегодно празднуют 5 декабря. 

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#минсоцразвития мо
#выплаты
#ветераны
#великая отечественная война
#битва за москву
#социальная поддержка
#московская область
#подмосковье
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В Серебряных Прудах проводят профилактические рейды «Нетрезвый водитель»
05 декабря 2023, 15:09

Фото: пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды

В Серебряных Прудах на дорогах округа проводятся проверки водителей. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды.
Профилактические акции на территории округа будут проводиться с  по 10 декабря.

В рамках акции сотрудники Госавтоинспекции проведут проверки водителей, которые направлены на выявление и пресечение фактов управления водителями транспортных средств в состоянии алкогольного опьянения.

«За управление транспортом в состоянии опьянения предусмотрена административная ответственность по ст. 12.8 КоАП РФ в виде штрафа в размере 30 000 рублей и лишения права управления на срок от 1,5 до 2 лет. Такое же наказание предусмотрено за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянение ст. 12.26 КоАП РФ», - подчеркнули сотрудники Госавтоинспекции городского округа Серебряные Пруды.

Стоит отметить, что повторное совершение правонарушений «Управление транспортом в состоянии опьянения или отказ от прохождения медицинского освидетельствования» предусмотрена уголовная ответственность по ст. 264.1 УК РФ.

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#сотрудники
#акции
#госавтоинспекция
#подмосковье
#водители
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Роман Хожаинов избран новым главой Черноголовки
05 декабря 2023, 14:58

Фото: Фотобанк МО

Бывшего замглавы администрации Черноголовки по вопросам ЖКХ Романа Хожаинова избрали главой городского округа. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства территориальной политики Московской области.
Соответствующее решение было принято на заседании Совета депутатов.
 
До своего избрания Хожаинов руководил муниципальным унитарным предприятием «Управление эксплуатации» и занимал пост заместителя главы администрации по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.
 
23 ноября глава Черноголовки Олег Егоров сообщил в своём телеграм-канале, что не будет выдвигаться на третий срок. На этом посту он работал с ноября 2014 года. 

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Омбудсмена Татьяну Москалькову госпитализировали в Москве, ее готовят к операции
«МК»: Татьяна Москалькова попала в больницу, её готовят к операции
05 декабря 2023, 14:56

Фото: сайт Кремля

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила о том, что сейчас находится в больнице и готовится к операции, передает «Московский Комсомолец».
В настоящее время Москалькова находится в медицинском учреждении и готовится к операции., ей предстоит операция, сообщила она «Московскому комсомольцу».

«Лежу в больнице, под капельницей. Надеюсь в ближайшее время вернуться в строй», — сказала омбудсмен.

28 ноября сообщалось о госпитализации Михаила Боярского, у нег был инфаркт. Врачам удалось стабилизировать состояние артиста. Сын Боярского рассказывал, что отец поправляется. По его словам, у 73-летнего артиста появился аппетит и что он даже начал раздавать автографы. В настоящее время Боярского уже выписали домой.



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#операция
#операции
#омбудсмен
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Фаевская поздравила подмосковных волонтёров с Международным днём добровольца
05 декабря 2023, 14:44

Фото: пресс-служба Ирины Фаевской

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская поздравила волонтёров Подмосковья с Международным днём добровольца. Она назвала отзывчивость, душевную щедрость и ответственность качествами, присущими добровольцам.
«Ваша помощь нужна пожилым гражданам, людям с ограниченными возможностями, многодетным семьям и многим другим. Ваше участие в массовых мероприятиях стало показателем высокого уровня организации события. Ваши участие и забота о нуждающихся в помощи во время пандемии люди помнят до сих пор. А сегодня вы помогаете семьям участников специальной военной операции», – говорится в поздравлении Фаевской
Она отметила, что волонтёрское движение увеличивается с каждым годом, всё больше людей выбирают для себя путь добровольчества, проявляют активную гражданскую позицию. 
 
Подмосковный омбудсмен поблагодарила подмосковных волонтёров их неравнодушие и добрые дела, пожелала крепкого здоровья, сил и энергии для добрых дел.
 
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#московская область
#подмосковье
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Комитет СФ поддержал базовый закон «О занятости населения в РФ»
05 декабря 2023, 14:28

Фото: РИА Новости/Антон Денисов

Комитет Совета Федерации по социальной политике на заседании поддержал и рекомендовал верхней палате парламента одобрить проект базового закона «О занятости населения в РФ». Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что рассмотрение данного закона Советом Федерации планируется в четверг, 7 декабря. Закон бы принят в конце ноября. Его авторами стала группа парламентариев и сенаторов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. 

Сообщается, что этот документ характеризует некоторые понятия, в том числе «занятость», «занятые граждане», «граждане, ищущие работу», «граждане, впервые ищущие работу» и др. В законе сохраняются действующие нормы, которые гласят, что для содействия занятости населения используется единая цифровая платформа «Работа в России». Оператором данной платформы выступит Роструд.

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#матвиенко
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Ушла из жизни звезда сериала «Склифосовский» Татьяна Владимирова
Народная артистка России Татьяна Владимирова скончалась на 74-м году жизни
05 декабря 2023, 14:26

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Ушла из жизни народная артистка России Татьяна Владимирова. Ей было 73 года. Об этом сообщили в Московском театре «Et Cetera».
«В нашем театре большое горе, мы потеряли потрясающе талантливую актрису и очень родного, любимого человека. Как же трудно нам будет жить без нее. Светлая ей память и огромная благодарность за все», — говорится в сообщении.

Владимирова скончалась после длительной болезни. Она запомнилась зрителям по фильму «Язычники» и сериалам «Склифосовский» и «Секретарша».

Накануне также сообщалось о смерти 77-летнего актёра Сергея Кустова. Он скончался 3 декабря. Актер был известен по работе в фильме «Д'Артаньян и три мушкетера». Также актёр сыграл роль в картине «Возвращение мушкетеров», которая вышла на экраны в 2009 году.

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