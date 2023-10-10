Конфликты разгорятся с новой силой: Астрологи предупредили о кардинальных переменах в мире

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Уже скоро во всём мире обострятся конфликты и усилятся военные действия. Об этом «Радио 1» рассказала подмосковный астролог Диана Тимашкова.
По словам специалиста, на мировые события будет влиять планета Плутон. Сейчас она находится в знаке Козерога и пока продолжает быть ретроградным, двигаясь назад и набирая силу. 11 октября Плутон поменяет своё положение, развернувшись прямо относительно Земли. В сочетании с другими астрономическими явлениями он принесёт большие перемены в нынешние реалии.
Но обострение продлится недолго. По прогнозам астролога, уже в следующем году произойдут новые изменения на мировой арене.
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«События, которые происходят в Израиле — это влияние Плутона в Козероге. Близятся солнечное и лунное затмения, также мы наблюдаем разворот Плутона. Это очень сильно скажется на мировых событиях в целом, в честности усилятся военные действия. Вопросы, связанные с делением территорий, старыми проблемами, конфликты, о которых долго умалчивали, разгорятся с новой силой», — отметила Диана Тимашкова.
«В январе следующего года Плутон покинет Козерога и перейдёт в знак Водолея на ближайшие сотни лет. Это астрономическое событие сулит перемены в мировой политике. Всё приобретёт иную форму: из военного положения перейдёт в мирное урегулирование конфликтов», — подчеркнула специалист.Изменения смогут дать развитие технологиям, но и приведут к смене геополитических границ, уверена астролог.
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Екатерина Шмакова