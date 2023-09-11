Конгрессвумен Грин рассказала о психическом состоянии Трампа

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
Член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин рассказала о нынешнем состоянии бывшего американского лидера Дональда Трампа, об этом она написала на своей странице в X.
«Он невероятно здоров, полон сил, активен, чрезвычайно в здравом уме», - прокомментировала ситуацию Грин.
К посту она также прикрепила совместную фотографию с бывшим президентом.
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Евгения Парфентьева