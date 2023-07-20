Конкурс в школу Технолицея им. В.И. Долгих в Истре достиг шести человек на место

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Тестирование продлится до 26 августа. В лицее смогут бесплатно учиться ребята, ставшие победителями и призёрами регионального или заключительного этапов Всероссийской олимпиады школьников. Встречаемся с ребятами и родителями, чтобы окончательно принять решение по зачислению на стипендиальную программу», – рассказала Сизинцева.
«Технолицей ждёт ребят, ориентированных на математику, информатику, точные науки. Я составлял вступительные испытания, планировал приёмную кампанию. Раньше жил в Москве, работал в лицее Высшей школы экономики, но городская среда немного надоела. А поскольку появилась возможность работать в Технолицее, переехал в Павловскую Слободу. Здесь чудесная природа, до работы можно дойти пешком», – поделился руководитель кафедры математики Технолицея им. В.И. Долгих Денис Чистяков.Конкурс в детский сад, который планируют ввести уже 30 июля – четыре человека на место. Родители подали 820 заявок. Малыши также проходят психолого-педагогическое тестирование и собеседование по английскому языку.
Сегодня штат близок к полному укомплектованию. Всего в лицее будут работать 143 педагога – выпускники престижных вузов.
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