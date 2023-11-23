Конный поход, стартовавший из Каширы, завершился в Тульской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв вручил вдове и сыну бывшего главы городского округа Подольск Дмитрия Жарикова орден «За заслуги перед Московской областью» I степени. Жариков скончался 10 октября в возрасте 47 лет. На церемонии присутствовали также его коллеги.