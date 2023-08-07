Конструктор проекта «Луна-25» Казмерчук назвал трудностью в разработке станции массу

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Главный конструктор проекта «Луна-25» Павел Казмерчук заявил, что основные трудности, с которыми столкнулись разработчики автоматической станции, были связаны с массой.
«Масса в космосе — это самый ценный ресурс. Очень жёсткие ограничения стояли у нас на массу, поскольку объём бака зафиксирован. Топливо больше заливать некуда. Поэтому мы снижали массу всей остальной конструкции, массу приборов», — прокомментировал в беседе с RT Казмерчук.
Он также отметил, что в процессе работы было применено достаточно большое количество решений. К ним специалист отнёс, например, внедрение новых технологий элекроэрозионного изготовления таких зубчатых колёс.
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Мелисса Тимофеева