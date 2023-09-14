Консультант Валинуров: «Не в деньгах счастье, но с ними проще»

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Карьерный консультант Ильгиз Валинуров прокомментировал новость о том, что среднему россиянину требуется примерно 200 тыс. рублей в месяц, чтобы чувствовать себя счастливым, и отметил, что это не совсем так.
Он заявил, что обычно среднестатистический гражданин тратит столько, сколько зарабатывает, а об инвестировании и преумножении финансов задумывается крайне мало людей. Поэтому конкретные суммы зарплат здесь не имеют значения.
Специалист добавил, что рост заработных плат является, в первую очередь, индивидуальной задачей каждого.
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«Я знаю людей, которые зарабатывают миллион или полтора в месяц, работая в найме. Сказать, что они более счастливы – маловероятно. Потому что счастье не в деньгах, но с деньгами проще доставлять себе удовольствие», – сказал в беседе с Общественной Службой Новостей Валинуров.
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Мелисса Тимофеева