Контрабандисты попытались вывезти из России янтарь на 5 млн. рублей.

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В ходе обыска, у задержанных было изъято 250 кг янтаря, который, вероятно, был добыт преступным путем. По предварительной информации, стоимость камней оценивается в 5 млн рублей. По факту контрабанды возбуждено уголовное дело. Сотрудники силовых структур выясняют происхождение камней и причастных к совершению преступления лиц.
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