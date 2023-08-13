Концерн «Калашников» разработал короткоствольный автомат под патрон калибра НАТО

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Концерн «Калашников» впервые презентовал новую разработку: автомат АК-19 нового образца в короткоствольном исполнении. Это индивидуальное стрелковое оружие, использующее патроны натовского калибра 5,56 миллиметра.
АК-19 станет основным образцом индивидуального стрелкового оружия личного состава мотострелковых и других частей российских вооруженных сил, призванный заменить в войсках автоматы АК-74 и АК-74М. Калибр 5,56 миллиметров принят на вооружение в странах НАТО и широко распространен во всем мире.
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Александр Бойцов