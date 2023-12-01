Концерт рэпера Кишлака в Москве закончился массовым отравлением

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По данным Telegram-канала Mash, на концерте рэпера Кишлака в Москве отравились более десяти человек.
На место проведения мероприятия на Балтийской улице прибыли несколько бригад скорой помощи.
Большинство пострадавших обратились за медицинской помощью в состоянии алкогольного опьянения. Все они будут также проверены на наличие наркотических веществ в организме.
По информации канала, среди пострадавших были два-три подростка в возрасте 15 лет и девять молодых людей в возрасте от 20 до 25 лет.
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Большинство пострадавших обратились за медицинской помощью в состоянии алкогольного опьянения. Все они будут также проверены на наличие наркотических веществ в организме.
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Артем Кузьмин