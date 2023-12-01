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Концерт рэпера Кишлака в Москве закончился массовым отравлением

Mash: на концерте рэпера Кишлака в Москве отравились больше десяти человек
01 декабря 2023, 05:42
Фото: iStock/Doucefleur

Фото: iStock/Doucefleur

По данным Telegram-канала Mash, на концерте рэпера Кишлака в Москве отравились более десяти человек.
На место проведения мероприятия на Балтийской улице прибыли несколько бригад скорой помощи.

Большинство пострадавших обратились за медицинской помощью в состоянии алкогольного опьянения. Все они будут также проверены на наличие наркотических веществ в организме.


По информации канала, среди пострадавших были два-три подростка в возрасте 15 лет и девять молодых людей в возрасте от 20 до 25 лет.

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#мероприятия
#девочка
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РКН проверит сериал «Слово пацана»
01 декабря 2023, 05:51

Фото: istock / LeMusique

Роскомнадзор начнет проверку сериала «Слово пацана» на соответствие традиционным ценностям после обращения омбудсмена по правам ребенка в Татарстане Ирины Волынец. Информация об этом появилась в telegram-канале Baza.
По мнению Волынец, популярный сериал «романтизирует бандитизм» и оправдывает «казанский феномен», образовавшийся в 1970-е и 1980-е годы — появление многочисленных банд в Казани.

Несмотря на то, что сериал имеет маркировку 18 , его смотрят также и дети. По данным омбудсмена, число просмотров уже превысило миллион, что вызвало озабоченность у Волынец.

Омбудсмен полагает, что сериал может противоречить приказу президента о формировании государственной политики по защите традиционных духовно-нравственных ценностей. Также она считает, что сериал «пропагандирует насилие, безнравственность и отрицание идеалов патриотизма».

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#дети
#насилие
#сериал
#омбудсмен
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Российским школьникам запретят телефонов в школах даже в образовательных целях
РИА Новости: школьникам запретят пользоваться смартфонами в школе даже для учебы
01 декабря 2023, 05:30

Фото: Минобразования МО

Внесена поправка в Государственную Думу о запрете использования телефонов в школах, даже в случае образовательных задач, передает РИА Новости.
Поясняется, что в исходной версии документа образовательные цели и экстренные ситуации были исключением из правила.

В ноябре Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает запрет использования школьниками телефонов и других гаджетов для связи во время уроков.

В соответствии с текстом законопроекта, ученики смогут пользоваться средствами связи только с разрешения учителя, а также в случаях чрезвычайных ситуаций и угрозы для жизни. По мнению инициаторов законопроекта, такие изменения помогут укрепить роль учителей в школьной среде.

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#законопроект
#ученики
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В России запретили регистрироваться на сайтах через Google и Apple ID
01 декабря 2023, 04:56

Фото: iStock/Umnat Seebuaphan

Зампред IT-комитета Госдумы Антон Горелкин заявил, что в России запретили регистрацию и вход на сайты с использованием Apple или Google ID. Об этом пишет «Парламентская правда».
По его словам, для подобных целей можно будет использовать только российскую систему. Целью таких нововведений Горелкин назвал защиту данных россиян.

Зампред пояснил, что авторизация на сайтах и в приложениях с 1 декабря станет возможно только по российскому номеру телефона, с помощью портала "Госуслуги" или другого сервиса, контролируемого Россией.

«Правила не коснутся тех аккаунтов, которые уже зарегистрированы через российскую почту. Мораторий коснется лишь пункта о российском контроле за системами авторизации. Зарубежные системы, например кнопки входа при помощи Apple ID или Google, российские сайты и приложения должны будут убрать с 1 декабря», — цитирует издание слова собеседника.

В Региональном общественном центре интернет-технологий отметили, что выполнять регистрацию с помощью адреса зарубежной почты новый закон не запрещает.

«Адрес используется в качестве логина, а закон не содержит к нему требований, он лишь обязывает установить российский контроль над самим сервисом авторизации», — объяснили в организации.

Вступающий в силу закон также предусматривает обеспечение провайдерами исполнения требований в сфере безопасности. Так, основанием для внесения в Единый реестр запрещенной информации Роскомнадзора станет информация о способах обхода установленных в России блокировок сайтов. Самый популярный способ такого обхода, VPN, с 1 марта 2024 года будет запрещено рекламировать.

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#россия
#сайт
#безопасность
#госдума
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Замурованную коммунальщиками при ремонте труб собаку спасли в Омске
Мэр Омска Шелест: запертую в подвале при ремонте труб собаку освободили
01 декабря 2023, 03:39

Фото: IStock/dimid_86

В ходе работ по замене отопительных труб в Омске была обнаружена запертая в подвале собака, которую успешно спасли. Об этом сообщил мэр города Сергей Шелест в своем Telegram-канале. Согласно его сообщению, инцидент произошел на улице Моторной, 11.
«Спешу сообщить, что животное освобождено из непредвиденной ситуации», — подчеркнул мэр.
Он также добавил, что специалисты Тепловой компании проведут дополнительный осмотр помещения, чтобы убедиться, нет ли еще животных на территории. Шелест также уточнил, что данный вопрос лично находится под его контролем.

Информация о собаке, замурованной коммунальными службами, ранее была представлена на телеканале RT. Одна из местных жительниц сняла видео, на котором было показано место, где животное было заперто. На записи было видно, что отверстие, через которое собака могла дышать, было очень маленьким.

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#собака
#животные
#видео
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#компании
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#информация
#омбудсмен
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Россиянам напомнили о последнем дне для оплаты налогов
Россиянам напомнили о необходимости оплаты налога для физлиц до 1 декабря
01 декабря 2023, 01:53

Фото: iStock/hirun

Россиянам необходимо уплатить налог на имущество физических лиц, земельный налог, транспортный налог, а также налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 1 декабря, как сообщает портал 78.ru.
В случае неуплаты налога в указанный срок, начисляются пени в размере 1/300 от ключевой ставки Центробанка за каждый день задержки.

Если сумма задолженности превысит 10 тысяч рублей, налоговая служба имеет право обратиться в суд.

За несовершеннолетних, обладающих собственностью, налоги должны оплатить родители или законные представители.

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#налоги
#родители
#право
#служба
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На Украине водители пожаловались на польских «пиратов»
País: Украинские водители назвали польских протестующих «пиратами»
01 декабря 2023, 01:02

Фото: iStock/Stadtratte

На Украине водителей разозлила акция польских фермеров и перевозчиков, которые устроили протест на границе. Украинцы называют их пиратами, пишет газета País.
«Эти люди — террористы, они как пираты в Ливии, и самое страшное, что их мало, но они пользуются поддержкой Варшавы», — цитирует издание слова собеседника из числа украинских водителей.

Мужчина рассказал, что ему семь дней пришлось провести на границе, не имея возможности посетить душ или туалет.

Польские перевозчики ранее уже блокировали пункты пропусков автомобилей на украинской границе. Они требуют вернуть отмененную систему разрешений для коммерческих перевозчиков на Украине, приостановить действие лицензий для компаний, созданных после февраля 2022 года в постсоветской республике и разделить очереди загруженных и пустых машин.

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#польша
#украина
#граница
#водители
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В России впервые начал действовать запрет на летние шины зимой
В России с 1 декабря впервые начал действовать запрет на летние шины зимой
01 декабря 2023, 00:44

Фото: IStock/kenkonj

В России впервые вступили в силу ограничения на использование летней резины в декабре, январе и феврале, пишет «Лента.ру».
Эти изменения были внесены постановлением правительства, касающимся использования транспортных средств и обязанностей должностных лиц по безопасности дорожного движения, действующим с 1 сентября 2023 года. Водителей теперь могут оштрафовать на 500 рублей за нарушение, однако в ГИБДД заявили, что не будут налагать штрафы.

Одно из положений, запрещающих эксплуатацию транспортных средств, указывает, что зимой (в декабре, январе и феврале) на транспортных средствах категорий M1 (легковые автомобили) и N1 не должны использоваться летние шины.

Несмотря на это, в ГИБДД заверили, что не собираются применять штрафы водителям за использование летних шин зимой. Глава Госавтоинспекции Михаил Черников обещал не эвакуировать автомобили на штрафстоянку из-за этого нарушения. Представитель МВД России Ирина Волк подчеркнула, что сотрудники МВД в первую очередь направлены на помощь и разъяснения водителям.

Однако адвокат Илья Весновский считает, что заявления представителей МВД не обнадеживают. По его словам, будет ясно, как будет применяться штрафная практика за использование летней резины в зимний период уже в ближайшее время.

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#ирина волк
#сотрудники
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Каширские вокалистки стали лауреатами Всероссийского конкурса творчества и искусств
01 декабря 2023, 00:20

Фото: администрация городского округа Кашира

25 ноября в Озёрах состоялся IV Всероссийский конкурс-фестиваль творчества и искусств «Муза вдохновения».
В конкурсе участвовал коллектив «Элегия» ДК «Ожерелье». Воспитанники Анны Дорофеевой заняли почетные места в номинации «Эстрадный вокал»:

группа 8-9 лет: Лауреатом 1 степени стала Аня Кибикина, Лауреат 3 степени − Эвелина Федина:
группа 10-11 лет: Лауреат 1 степени − Татьяна Ветрова, Лауреатом 2 степени стала Доминика Шевандина, Лауреат 3 степени − Лидия Серикова;
группа 12-13 лет: Лауреат 1 степени − Диана Тереня.

Администрация Каширы поздравляем руководителя и участников с наградами и желает больших успехов в будущем. 

Ранее сообщалось, что 25 ноября в Тарасковском сельском спорткомплексе «Спортклуб «Кашира» им. Н.П. Елисеева» прошёл открытый любительский парный турнир по настольному теннису «Тарасковский накат». В турнире участвовали 29 игроков из Каширы, Зарайска, Серебряных Прудов, а также Ступино и Озёр.

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В Кашире проверили, насколько парки готовы к зиме

Школьники из Каширы приняли участие в акции «Фронтовая открытка»
#кашира
#новости
#дети
#школьники
#конкурс
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В Кашире проверили, насколько парки готовы к зиме
01 декабря 2023, 00:06

Фото: администрация городского округа Кашира

В Подмосковье 1 декабря начинается ежегодный губернаторский проект «Зима в Подмосковье».
В рамках проекта состоятся различные шоу, акции, мастер-классы, а также спортивные соревнования.  

Каширский городской округ готовится к зимнему сезону. Одной из основных площадок для мероприятий будет городской парк отдыха. 1 декабря здесь зажгут ёлки, откроют ярмарки мастеров и фотозоны.  

Глава Каширы Михаил Шувалов вместе с председателем Совета депутатов Сергеем Буровым и директором МАУК «Городской парк» Олесей Кожадей в рамках проекта губернатора Андрея Воробьева «Зима в Подмосковье» провели проверку и выяснили, насколько парк готов к зиме.

Там уже открылась резиденция и начала работу почта Деда Мороза. Все, кто верит в чудеса, могут отправить письмо. Парк подготовил сюрпризы для жителей и гостей каширского округа. Среди них оленьи упряжки и спортивные эстафеты.

«Но это лишь часть приятных перемен, которая ждет здесь наших жителей. С нетерпением ждем 1 декабря, чтобы по традиции зажечь огни новогодних елей и дать старт каширской «Зиме в Подмосковье»,-говорит Михаил Шувалов.
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#кашира
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