Координатора ударов ВСУ по Черноморскому флоту ищут в Севастополе

Фото: Фотобанк Московской области
Координатора ударов ВСУ по Черноморскому флоту разыскивают в Севастополе, на его балконе заметили замаскированные камеры
Координатора украинских ударов по Черноморскому флоту ищут в Севастополе. Об этом сообщили в Telegram-канале Mash.
По информации источника, на его балконе обнаружили замаскированные камеры, которые оказались направлены прямо на корабли.
Уточняется, что бдительная горожанка смотрела в бинокль на балкон соседнего дома, расположенного на Парковой улице. Она заметила замаскированные москитной сеткой камеры, направленные прямо на Стрелецкую бухту Севастополя. Женщина сообщила об этом правоохранителям.
Те отреагировали и в настоящий момент обходят квартиры, вычисляя подозрительный балкон. Он может принадлежать наводчику украинских морских дронов, которые атаковали Черноморский флот.
Ранее «Радио 1» сообщало, что житель Приморья арестован за шпионаж в пользу Украины.
По информации источника, на его балконе обнаружили замаскированные камеры, которые оказались направлены прямо на корабли.
Те отреагировали и в настоящий момент обходят квартиры, вычисляя подозрительный балкон. Он может принадлежать наводчику украинских морских дронов, которые атаковали Черноморский флот.
Ранее «Радио 1» сообщало, что житель Приморья арестован за шпионаж в пользу Украины.
Татьяна Лаврова