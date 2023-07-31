Королева пехоты или всеобщее разочарование: что не так с БМП-3?

Фото: кадр из видео/телеграм-канал Минобороны РФ
История БМП-3Боевая машина пехоты БМП-3 (Боевая Машина Пехоты) представляет собой многоцелевую боевую платформу, которую начали разрабатывать в Советском Союзе в 1977 году, и только в конце 1980-х годов её впервые испытали. Впервые широкая публика увидела новый БМП-3 во время парада на Красной площади 9 мая 1990 года. К тому времени машина уже успела хорошо зарекомендовать себя в воинских частях.
Технические характеристики БМП-3БМП-3 является последователем БМП-1 и БМП-2, и включает в себя множество технологических улучшений, делающих её мощной и универсальной платформой для поддержки пехоты на поле боя. При работе над БМП-3 конструкторы учли опыт использования БМП-1 и БМП-2 в ходе войны в Афганистане. Этим машинам критически не хватало защищённости — они были очень уязвимы не только перед гранатомётами, но и крупнокалиберными пулемётами моджахедов. Усовершенствованную боевую машину от своих предшественников отличает оригинальный корпус. Лобовая броня выдерживает попадания снаряда ЗУБР6 калибром 30 мм с дистанции 200 метров. Крыша и борта выдерживают пулю Б-32 калибром 12,7 мм с дистанции 100—200 метров.
Фото: IStock/~UserGI1563252
БМП-3 обладает универсальностью и эффективностью в различных условиях боя, включая ведение огня по наземным и воздушным целям, обеспечение огневой поддержки пехоты, а также выполнение разведывательных и различных боевых задач. Машина способна усиливать боевую мощь пехотных войск и улучшать их шансы на успех в бою.
Минусы БМП-3Принципиальным отличием БМП-3 от своих предшественниц её силовая установка. У этой модификации машины она расположена сзади, что увеличивает обзор механику-водителю и делает двигатель менее уязвимым. При этом, некоторые десантники считают это больше недостатком, чем преимуществом. Военные сетуют на то, что при выходе из машины приходится буквально перешагивать через её двигатель.
Также БМП-3 известна своей способностью стрелять на плаву. Однако некоторые эксперты тоже считают это небольшим минусом. По их мнению, отсутствие этой возможности сделало бы машину легче и манёвреннее.
В распоряжении ВС РФ сегодня порядка 500 БМП-3. Активно их закупают и другие страны, в том числе Ирак, Венесуэла, ОАЭ.
Однако, в российских войсках за БМП-3 закрепилась не лучшая репутация. Виной тому стала война в Чечне, где эти бронемашины показали себя не с лучшей стороны. Тогда технику использовали не в качестве десантной машины, а в качестве танка.
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