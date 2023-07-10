Радио1
Главная / Новости / Общество/ Корпорация «Роскосмос» в четвертый раз открыла набор в отряд космонавтов

Корпорация «Роскосмос» в четвертый раз открыла набор в отряд космонавтов

10 июля 2023, 22:19

Фото: istockphoto/1971yes

«Роскосмос» объявил о начале четвертого открытого набора в отряд космонавтов, заявки от претендентов до 35 лет принимаются до 30 октября.
В отборе может принять участие любой гражданин РФ до 35 лет, который удовлетворяет требованиям, которые предъявляются к претендентам. По итогам конкурса будут отобраны кандидаты в космонавты, которые пополнят отряд космонавтов «Роскосмоса».

Это уже четвертый открытый отбор. Другие проводились в 2012, 2018 и 2021 годах. Тогда были отобраны 20 человек.


Ранее сообщалось, что американский космический корабль SpaceX Crew Dragon c экспедицией Crew-7, в которую вошел российский космонавт Константин Борисов, полетит к МКС 15 августа. Об этом сообщает Роскосмос.

Отмечается, что в состав экипажа также войдут астронавт NASA Жасмин Могбели, астронавт ESA Андреас Могенсен и астронавт JAXA Сатоси Фурукава.Впервые в космос полетят астронавт Могбели и космонавт Борисов.

Читайте также:

Запуск первой в истории современной России миссии на Луну запланировали на 13 июля

Роскосмос: Шкаплеров покинул отряд космонавтов

В Химках модернизировали космический спутник для исследования поверхности Земли
#Роскосмос
#космос
#космонавт
Читайте нас в
В Минстрое сообщили, что лишь четверть молодых семей получит субсидии на жилье
10 июля 2023, 21:15

Фото:istockphoto/g-stockstudio

В 2023-2025 годах из 144,5 тысячи молодых семей, которые претендуют на государственные субсидии для оплаты части жилья, помощь получат только 32,8 тысячи.
Об этом «Известиям» рассказал представитель Минстроя. По программе «Молодая семья» полные семьи до 35 лет или один родитель с детьми имеют возможность претендовать на субсидию от государства при приобретении недвижимости. Для бездетных семей - не менее 30% расчетной (средней) стоимости жилья и не менее 35% расчетной (средней) стоимости жилья для семей с детьми.
 
В Счетной палате обнаружили, что из предусмотренных программой на этот год 4,5 млрд рублей уже потрачено 87% (3,9 млрд рублей).
 
Всего в 2023-2025 годах улучшить жилищные условия могут 32,8 тысячи семей. Но на 1 января 2023 года на выплаты претендовали 144,5 тысячи семей.
 
В Минстрое сообщили, что сокращать сроки реализации программы не планируют. Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова рассказала, что «Молодая семья» — недофинансированный проект. По её словам, ситуаций, когда семья выбыла из очереди, не получив помощи, быть не должно.

Читайте также:

Тревел-блогерша Ершова рассказала, в какой стране живут идеальные для россиянок мужья

В Подмосковье введут новые меры поддержки предпринимателей

В Московской области стартуют новые меры поддержки малого и среднего бизнеса
#Минстрой
#жильё
#молодая семья
Читайте нас в
На юге Москвы ликвидировали открытое горение ангара
10 июля 2023, 20:44

Фото: iStock/Distortion Media

На юге Москвы спасателям удалось ликвидировать открытое горение металлического ангара. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.
Напомним, 10 июля стало известно, что крупный пожар на юге Москвы начался, предположительно, по причине сдетонировавшего газового баллона в одном из автосервисов. 

Отмечалось, что площадь возгорания составляет 120 квадратных метров. Все сотрудники самостоятельно эвакуировались из здания. На месте происшествия работали службы города.

По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.

Читайте также: 

На юге Москвы произошёл взрыв

Площадь пожара на юге Москвы увеличилась до 200 кв м

Частично обрушилась кровля горящего ангара на юге Москвы
#пожар
#Москва
#ангар
#спасатели
Читайте нас в
Школьники из Долгопрудного завоевали золото на Международной биологической олимпиаде
10 июля 2023, 20:39

Фото: Вячеслав Духин

Петр Попов и Иван Демидов учатся в Физтех-лицее в Долгопрудном. Им удалось завоевать золотые медали на Международной биологической олимпиаде.
В российскую сборную входили ещё два школьника из Москвы - у них золото и серебро.
 
Состязание проходило в Дубае. В олимпиаде приняли участие 297 школьников из 79 стран.
 
Международная биологическая олимпиада (IBO) проходит  ежегодно с 1990 года. С 1992 года на Международной биологической олимпиаде Россия завоевала 122 медали, среди которых 37 золотых.

Читайте также: 

Сборная России выиграла Азиатскую олимпиаду по физике

Школьники из Химок создали робота-лоцмана для водной навигации

16 школьников из Серебряных Прудов стали призёрами Всероссийской олимпиады
#Долгопрудный
#Международная биологическая олимпиада
#IBO
Читайте нас в
Роспотребнадзор: из магазинов «Светофор» в Москве изъято 14 тонн просрочки
10 июля 2023, 19:55

Фото: iStock/monticelllo

В Москве закрыто восемь магазинов «Светофор», а с полок изъято 14 тонн нелегальной и просроченной продукции. Об этом стало известно из сообщения Роспотребнадзора.
Уточняется, что нарушения удалось выявить членам организации «Общественная потребительская инициатива», которые использовали систему маркировки маркировки «Честный знак». Именно их обращение стало поводом для работы Роспотребнадзора.

«Были проведены внеплановые выездные проверки 23 магазинов "Светофор" двух юридических лиц ООО "Торгсервис 50" и ООО "Торгсервис 150". Изъято из оборота более 14 тонн пищевой продукции, представляющей опасность для потребителей», - говорится в сообщении ведомства.
 
Таким образом, из оборота была изъята продукция без документов, просроченные продукты, а также поврежденные и испорченные. Кроме того, на всех проверяемых объектах были выявлены нарушения санитарных норм. Теперь восемь столичных магазинов «Светофор» закрыты до решения суда.

Читайте также:

Роспотребнадзор: в водоемах Ростовской области обнаружена холероподобная бактерия

Подмосковный Роспотребнадзор дал советы по выбору молодого картофеля

Роспотребнадзор заявил, что риски завоза чумы на территорию России отсутствуют
#Роспотребнадзор
#«Светофор»
#просрочка
Читайте нас в
В Московской области к зиме готово более 40% теплосетей
10 июля 2023, 19:16

Фото: МинЖКХ МО

Специалисты подмосковной аварийно-восстановительной службы проводят гидравлические испытания тепловых сетей в рамках подготовке коммунальной инфраструктуры региона к осенне-зимнему периоду. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.
«На сегодня специалисты протестировали 4,5 тыс из 10,6 тыс км теплопроводов Подмосковья. Это составляет 43%», – сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский
Проверки проводятся с 4 апреля в 58 муниципалитетах. По данным министерства, в ходе испытаний было выявлено 137 утечек, что могло привести к 137 авариям на тепловых сетях. 
Наибольшее количество утечек замечено в Луховицах – 42. Ни одной утечки не обнаружено на теплосетях городских округов Лыткарино, Пущино и Восход.
 
Читайте также: 

Воробьёв анонсировал ремонт в Химках за два года 26 км теплосетей

Подмосковные системы теплоснабжения подготовят к отопительному сезону в сентябре

В Химках начали модернизацию теплосетей в микрорайоне Левобережный


 

#Антон Велиховский
#МинЖКХ МО
#теплосети
#Московская область
#Подмосковье
Читайте нас в
В Испании временно закрыли пляж из-за трех акул у берега
10 июля 2023, 19:13

Фото: iStock/Nautilus Creative

Пляж Паталавака на испанском острове Гран-Канария временно закрыли из-за находящихся у берега трех акул. Об этом сообщает газета El Periodico.
По данным газеты, акула-молот и два ее детеныша не несут опасности для людей. Отмечается, что пляж был закрыт для обеспечения безопасности акул.

Сообщается, что пляж остается закрытым для отдыхающих с прошлого четверга. Власти продолжают контролировать ситуацию, чтобы определить, когда можно будет вновь открыть пляж.

По информации издания, акулы и скаты часто встречаются у берегов Канарских островов. Большинство из встречающихся видов животных безвредны для человека.

Читайте также: 

В Египте пойман детёныш акулы

В Египте из убившей российского туриста акулы сделают мумию

Океанолог рассказал, как акулы нападают на жертву

#акула
#Испания
#пляж
Читайте нас в
67 супружеских пар из Подмосковья награждены медалью за «Любовь и верность»
10 июля 2023, 19:00

Фото: пресс-служба министерства социального развития Московской области

В 2023 году в День семьи, любви и верности были награждены 67 супружеских пар медалью за «Любовь и верность».

Министерство социального развития Московской области сообщило, что медалью «За любовь и верность» награждаются супружеские пары, прожившие больше 25 лет в браке и чьи дети и внуки добились успехов, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

«В этом году в День семьи, любви и верности 67 супружеских пар, чей брак подкреплен не только совместно прожитыми годами, но и успехами детей и внуков, были торжественно удостоены медали и грамоты «За любовь и верность», — сообщила министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева. 


Медали за любовь и верность получили пары, добившиеся благополучия в совместной жизни и те, кто воспитал достойных детей. 

Читайте также: 

В Подмосковье назвали победителей Всероссийского конкурса «Семья года».

Опрос: 33% мужчин положительно относятся к перспективе ухода в декрет отца.

За первую неделю июля парки Подмосковья посетили свыше 1,9 млн человек.

#Верность
#любовь
#награды
#супруги
#супружеская пара
#Людмила Болотаева
Читайте нас в
Умер переводчик Виктор Бессараб, который принял первый сигнал Гагарина с «Востока»
10 июля 2023, 18:59

Фото: iStock/jorgeantonio

В Москве умер 92-летний переводчик Виктор Бессараб: он принял первый сигнал Юрия Гагарина с корабля «Восток» во время первого полета человека в космос.
Виктор Бессараб был членом экипажа секретной экспедиции. Её участники первыми приняли сигнал с голосом человека из космоса на Земле.  

Виктор Бессараб умер 1 июля в своей квартире на улице Башиловская. По словам семьи Бессараба, в последнее время он ослаб и жаловался на здоровье, пишет Регнум

«Мой муж был очень светлым человеком, о нем можно говорить беспрестанно. Но пока очень тяжело, очень больно говорить После выхода на пенсию он много времени проводил с внуками, писал стихи», — рассказала Мира Львовна, жена Виктора Бессараба.
Читайте также:

Умер бывший замглавкома ВВС СССР Корольков

Умер создатель программы «Куклы» и шоу «За стеклом» Григорий Любомиров

В Подмосковье умер летчик-испытатель Попов
#Бессараб
#Восток
#Гагарин
Читайте нас в
На Лобненском шоссе построили подъезд к деревне Чашниково
10 июля 2023, 18:50

Фото: Минтранс МО

На Лобненском шоссе завершили строительство подъездной дороги к деревне Чашниково, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса. Дорога обеспечит подъезд к жилым застройкам и промышленным предприятиям, улучшит транспортную доступность для жителей населённого пункта.
«Строители уложили асфальтобетонное покрытие на подъездной дороге к деревне Чашниково. В ближайшее время начнут наносить дорожную разметку и установят дорожные знаки. В районе улицы Промышленной и 2-го Северного проезда строят пешеходные переходы», – рассказал министр транспорта региона Алексей Гержик.
Сейчас на шоссе завершается переустройство инженерных коммуникаций и строительство ливневой канализации. Завершить работы планируют в IV квартале этого года.

Читайте также: 

Минтранс проводит на подмосковных дорогах профилактические мероприятия

В Подмосковье ликвидируют подтопления на дорогах

Экстренные службы будут дежурить в местах притяжения жителей Подмосковья до конца лета
 


#Алексей Гержик
#Минтранс МО
#Лобненское шоссе
#подъездная дорога
#Московская область
#Подмосковье
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников