Корпорация «Роскосмос» в четвертый раз открыла набор в отряд космонавтов

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Это уже четвертый открытый отбор. Другие проводились в 2012, 2018 и 2021 годах. Тогда были отобраны 20 человек.
Отмечается, что в состав экипажа также войдут астронавт NASA Жасмин Могбели, астронавт ESA Андреас Могенсен и астронавт JAXA Сатоси Фурукава.Впервые в космос полетят астронавт Могбели и космонавт Борисов.
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