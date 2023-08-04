«Корса» и её дивизион в Горловке: почему Ольгу Качуру на Украине боятся и после смерти

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Ольга Качура, известная также под прозвищем «Корса», является выдающейся фигурой в истории Донецкой Народной Республики (ДНР). Она активно участвовала в боевых действиях против Украины с апреля 2014 года и была одной из основательниц воинских формирований ДНР.
Кто такая «Корса»: биография полковника Ольги Качуры
Детство Ольги КачурыОльга Качура родилась в 1970 году в городе Донецке. Выбирать девушке будущую профессию не пришлось, всё и так было решено, ведь в её семье 12 военнослужащих. Качура отучилась на юридическом факультете и на кафедре компьютерных наук и технологий. Учёбу она совмещала с военной кафедрой, где изучала системы наведения баллистических ракет. В результате Качура получила специальность «Разработчик программного обеспечения для систем наведения баллистических ракет».
Работа после институтаПосле окончания университета Ольга долгое время служила в органах внутренних дел Украины. Сначала она была простым следователем, а затем поднялась до заместителя начальника отдела — начальника штаба Кировского районного отдела Донецкого городского управления милиции.
Личная жизнь «Кросы»Ольга Качура была замужем, воспитала двоих детей, включая свою дочь Елену (Алёну) Карабет и приёмного сына Сергея. Мальчика она усыновила после того, как забрала его из обстрелянного детдома в Горловке, где он находился с самого рождения. Официальное усыновление состоялось 8 марта 2015 года. Её дочь Елена также служила в дивизионе вместе с матерью, её позывным был «Алёшка». Ольга Качура была увлечена верховой ездой и пауэрлифтингом, а также возглавляла федерацию пауэрлифтинга в Горловке. Она также выразила желание закончить учёбу в Донбасской аграрной академии и заниматься животноводством после окончания боевых действий. Кроме того, она увлекалась рыбалкой и считала её идеальным способом провести свободное время.
«Корса» — единственная женщина-командир в ДНРБоевой путь Качуры начался в апреле 2014 года в Славянске, где она возглавляла подразделение реактивной артиллерии. Год спустя Корса получила звание полковника. В том же 2014 году Качура выступил на стороне ополчения ДНР и стояла у истоков создания народной милиции ДНР. Она была единственной женщиной-командиром артиллерийского дивизиона ДНР, которая участвовала в боевых действиях в течение восьми лет. Она служила в мотострелковой бригаде «Беркут» и командовала дивизионом РСЗО БМ-21 «Град» в Горловке. Она также воевала в Иловайске, Дебальцево, Углегорске, Мариновке, Авдеевке. Несколько раз получала травмы, но возвращалась в команду.
Украинские власти объявили Качуру в розыск, обвинив её в участии в незаконных вооружённых формированиях и государственной измене. Девушку также обвинили в совершении преступлений во время боевых действий, включая обстрелы гражданских населённых пунктов и гибель мирных жителей. Её имя упоминалось зарубежными СМИ под прозвищами «Леди смерть» и «Волчица».
Покушения и гибель Ольги КачурыЗа всё время своей службы Качура пережила три покушения. 3 августа 2022 года Ольга Качура погибла в городе Горловка в результате обстрела со стороны ВСУ. Сообщалось, что в автомобиль, где находилась «Корса», попал снаряд из украинской ракеты, в результате чего погибли Ольга Качура и ещё один человек.
В знак признания её подвига 3 августа 2022 года глава ДНР Денис Пушилин посмертно присвоил ей звание Героя Донецкой Народной Республики. 4 августа 2022 года президент РФ Владимир Путин также посмертно присвоил Ольге Качуре звание Героя России и вручил медаль «Золотая звезда» её дочери.
Артиллерийский дивизион «Корса» в Горловке: что с ним сейчасИнформации о РСЗО БМ-21, которым «Корса» руководила восемь лет практически нет. Однако по последним данным, Киев перебросил дивизион реактивной артиллерии под Артёмовск.
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Екатерина Шмакова