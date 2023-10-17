Косатка из «Москвариума» готовится стать мамой

И. о. ректора ГМПИ имени М. М. Ипполитова-Иванова, скрипач Валерий Ворона прокомментировал новость о смерти заслуженного артиста РФ, виолончелиста Александра Готгельфа и отметил, что это стало невосполнимой утратой для всех.