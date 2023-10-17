Косатка из «Москвариума» готовится стать мамой

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Косатка Ная из столичного океанариума «Москвариум» должна родить детеныша в декабре, об этом сообщила главный ветеринарный врач «Москвариума» Ирина Суворова.
«Наша косатка Ная беременна, на сегодняшний день она находится на сроке 15 месяцев, и мы с большой долей вероятности ожидаем появление малыша во второй половине декабря», - прокомментировала ситуацию Суворова.
Ветеринар также отметила, что одиннадцатилетняя Ная забеременела естественным путем. Роды косатки с искусственных условиях - это первый, уникальный случай в нашей стране.
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