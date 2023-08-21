Космический грузовик «Прогресс МС-22» покинул МКС и был затоплен в Тихом океане

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Грузовой космический корабль «Прогресс МС-22» отстыковался от Международной космической станции, освободив место для стыковки с новым транспортником, который уже готов к старту с космодрома Байконур. В составе МКС «Прогресс МС-22» провел шесть месяцев.
«Прогресс МС-22» был запущен с космодрома Байконур 9 февраля 2023 года на ракете «Союз 2.1а». Через двое суток он доставил на МКС более 2,5 тонны грузов. За полгода, проведенные в составе МКС, с помощью двигателей корабля было совершено десять корректировок орбиты станции. Старт следующего грузового корабля «Прогресс МС-24» намечен с космодрома Байконур на 23 августа.
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