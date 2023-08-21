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Космический грузовик «Прогресс МС-22» покинул МКС и был затоплен в Тихом океане

21 августа 2023, 07:59

Фото: istockphoto/3DSculptor

Грузовой космический корабль «Прогресс МС-22» отстыковался от Международной космической станции, освободив место для стыковки с новым транспортником, который уже готов к старту с космодрома Байконур. В составе МКС «Прогресс МС-22» провел шесть месяцев.

Как стало известно из трансляции Роскосмоса, грузовой корабль отстыковался от модуля «Звезда» российского сегмента МКС. Затем двигатель транспортника был включен на торможение. После этого корабль сошел с орбиты, вошел в атмосферу и разрушился. Его несгоревшие элементы упали в южной части Тихого океана, свободной от судоходства.

«Прогресс МС-22» был запущен с космодрома Байконур 9 февраля 2023 года на ракете «Союз 2.1а». Через двое суток он доставил на МКС более 2,5 тонны грузов. За полгода, проведенные в составе МКС, с помощью двигателей корабля было совершено десять корректировок орбиты станции. Старт следующего грузового корабля «Прогресс МС-24» намечен с космодрома Байконур на 23 августа.

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#мкс
#корабль
#станции
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«Известия»: BMW и Audi следом за Mercedes ограничили россиянам доступ к программному обеспечению
21 августа 2023, 05:45

Фото: iStock/vesilvio

Автоконцерны BMW и Audi ограничили доступ российских дилеров к своему программному обеспечению, сообщают «Известия» 21 августа. Владельцам машин этих марок теперь окажется недоступна история техобслуживания, обновления элементов.
Как пишет газета, сервисы пытаются найти выход из сложившейся ситуации. В частности, некоторые дилерские центры уже получают запрещенное ПО по неким «альтернативным каналам», в то время как другие занялись созданием собственных программ.

Эксперты считают, что ограничение функционала, который закладывается в стоимость машины, можно квалифицировать как обман потребителей.

«Известия»: Mercedes-Benz отключил российских дилеров от программного обеспечения
14 августа еще один немецкий автогигант — Mercedes-Benz окончательно отключил дилеров в России от своего программного обеспечения. Представители компании добавили, что из-за ухода Mercedes-Benz AG с рынка России официальный дистрибьютора концерна в России — компания «МБ РУС» — больше не имеет дополнительных возможностей для проверки и проведения сервисных мероприятий.

Теперь, из-за отсутствия доступа к онлайн-системам MB, будет возможно увеличение сроков ремонта. Но обслуживать автомобили будут с помощью «накопленного опыта и знаний».

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#mercedes
#автомобили
#германия
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Синоптик Леус: Москва в воскресенье обновила суточный рекорд по осадкам за последние 24 года
21 августа 2023, 01:44

Фото: iStock/Germanovich

Москва в воскресенье, 20 августа, обновила суточный рекорд по количеству осадков, сообщил в своем Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«Помимо 43 миллиметров осадков, выпавших в течение воскресного дня, было ещё 4 миллиметра, которые принесла минувшая ночь — таким образом, суточное количество дождей <...> становится равным 47 миллиметров. Это 60% от нормы августа», — рассказал Леус.

Как объяснил специалист, это максимальное значение за последние 24 года метеонаблюдений. В 1999 году тогдашний суточный рекорд составил 18,2 мм осадков.

Наибольшее количество осадков обрушилось с 15:00 до 16:00 в СВАО – 33 миллиметра. По 30 миллиметров выпало в САО и СЗАО.

Ранее сообщалось, что из-за ливня в Москве было затоплено футбольное поле незадолго до матча «Спартака» и «Зенита». Удалось быстро ликвидировать последствия дождя, поэтому он не помешал проведению игры.

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#погода
#москва
#осадки
#синоптики
#рекорд
#дожди
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Депутат Горелкин заявил о неэффективности запрета видеоигр на государственном уровне
20 августа 2023, 21:37

Фото: iStock/gorodenkoff

Депутат Госдумы Антон Горелкин выступил против государственного запрета видеоигр. Об этом написал в своём Telegram-канале.
Он заявил, что запрет не приведёт к ожидаемым результатам. Необходимо действовать другим путём, а именно разработать систему возрастного рейтинга предоставляемой игровой продукции.

Ранее глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев заявил, что необходимо с юридической точки зрения проанализировать иностранные видеоигры. Если же в них содержится запрещённая или неправильная информация, их можно смело запрещать на государственном уровне.

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#игра
#компьютер
#запрет
#госдума
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Кардинал Дзуппи: Конфликт на Украине может привести к диалогу церквей
20 августа 2023, 20:33

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Представители всех церквей могут установить «новый диалог» для решения конфликта на Украине. Об этом сообщил посланник папы Римского по урегулированию на Украине кардинал Маттео Дзуппи.
Он выразил надежду на то, что православные церкви смогут стать «инструментом миротворчества».

По его словам, мировые державы делают слишком мало для решения сложившейся ситуации. Им следует прислушаться к призыву папы Франциска, который настаивает на созидательном мире.

Ранее сообщалось, что посланник Ватикана Маттео Дзуппи за это лето посетил Киев, Москву и Вашингтон, где провёл переговоры с представителями церквей в рамках миссии по урегулированию конфликта на Украине. Теперь ему предстоит посетить Пекин.

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#церковь
#конфликт
#украина
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На севере Москвы за час выпало 40% месячной нормы осадков
20 августа 2023, 17:27

Фото: iStock/Doctor_bass

В некоторых районах Москвы менее чем за час выпало 40% месячной нормы осадков. Об этом в своём Telegram-канале сообщает комплекс городского хозяйства.
Уточняется, что наибольшее количество осадков обрушилось с 15:00 до 16:00 в СВАО – 33 миллиметра. По 30 миллиметров выпало в САО и СЗАО.

В ведомстве сообщили, что сотрудники «Мосводостока» открывают водоприёмные решётки, чтобы вода беспрепятственно проходила в ливневую сеть. Кроме того, работает техника, откачивающая лишнюю воду.

Такая погода сохранится до конца суток. Ожидается ливень, сильные порывы ветра до 17 м/с, а также град.

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#погода
#осадки
#гроза
#москва
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Депутат Госдумы Горелкин прокомментировал неудачу миссии «Луна-25»
20 августа 2023, 14:02

Фото: РИА Новости/Нина Зотина

Роскосмос должен проанализировать все ошибки, допущенные при запуске станции «Луна-25», чтобы избежать их в следующей лунной миссии «Луна-26». Об этом в своём Telegram-канале сообщил депутат Госдумы Антон Горелкин.
«Не бойтесь ошибаться – бойтесь повторять ошибки», – так депутат прокомментировал неудачный исход миссии «Луна-25».

Ранее в пресс-службе «Роскосмоса» сообщили, что космическая станция «Луна-25» потерпела крушение на Луне и прекратила своё существование. Она должна была сесть на поверхность Луны завтра, 21 августа, и взять пробу грунта, чтобы узнать, если в нём вода.

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#луна
#депутат
#госдума
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Расписание поездов изменено из-за приостановки движения на участке БАМ
20 августа 2023, 13:09

Фото: istockphoto/Wentao Li

Схема движения пассажирского железнодорожного транспорта изменена в результате приостановки сквозного прохождения составов через поврежденный участок Байкало-Амурской магистрали. Там после разлива реки Холодной и разрушения дамбы были повреждены около 200 метров путей.
Теперь составы, следующие с востока на запад будут переформировываться на станции Кичера и направятся в обход по соединительной ветке Тында - Бамовская и далее — по Транссибирской магистрали. Для перевозки пассажиров к станции Кичера задействованы дополнительные автобусы. Сообщение об этом появилось в официальном телеграм-канале ОАО «РЖД».

Поезда, следующие с запада на восток. будут переформировываться на станции Северобайкальск. Далее они проследуют по Транссибирской магистрали через Тайшет, Иркутск, Петровский Завод и Читу. Как ранее сообщал глава Республики Бурятия Алексей Цыденов, ремонтно-восстановительные работы на поврежденном участке трассы займут примерно семь дней. В Северо-Байкальском районе региона из-за наводнения и повреждения железнодорожной трассы объявлен режим ЧС.

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#поезда
#автобусы
#трассы
#чс
#бурятия
#режим
#станции
#запад
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Аппарат лунной миссии Индии «Чандраян-3» готовится к посадке на спутник Земли
20 августа 2023, 12:47

Фото: iStock/mikiell

Посадочный модуль индийской лунной миссии «Чандраян-3» готовится к посадке. Об этом сообщила Индийская организация космических исследований (ISRO) на своей странице в соцсети X.
Совершение посадки планируется на 23 августа в 15:15 мск.
В настоящее время проводится подготовка, аппарат будет ожидать рассвета на посадочной территории.

Напомним, что Индия ранее запускала уже два аппарата на Луну. Первый был запущен в 2009 году, и работал на орбите. Вторая миссия 2019 года предполагала посадку на поверхность Луны, но имела неудачный исход. При этом аппарат продолжает работать на орбите естественного спутника Земли.

Если миссия «Чандраян-3» будет иметь успех, Индия станет четвёртым государством, которое после СССР, США и КНР совершит посадку на поверхность Луны.

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#индия
#луна
#космос
#аппарат
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Власти Бурятии ввели режим ЧС из-за выхода реки из берегов
20 августа 2023, 12:28

Фото: istockphoto/Wentao Li

На севере Бурятии введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). В Северо-Байкальском районе река Холодная вышла из берегов, в результате чего была разрушена дамба и повреждены железнодорожные пути.
Глава Бурятии Алексей Цыденов провел экстренное совещание комиссии по ЧС в связи с ситуацией на Байкало-Амурской магистрали (БАМ). В своем телеграм-канале руководитель региона сообщил, что железнодорожная насыпь размыта, а движение поездов по БАМ приостановлено. Протяженность поврежденного железнодорожного полотна составляет около 200 метров. Также повреждены 10 опор контактной сети.

К ремонтно-восстановительным работам привлечены 120 человек и 24 единицы специальной техники. Ориентировочный срок окончания аварийных работ — 26 августа. По словам Алексея Цыденова, ущерб для экономики страны от задержки грузов, связанных с простоем железной дороги, будет исчисляться десятками миллиардов рублей.

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