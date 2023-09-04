Космический корабль Crew Dragon c россиянином Федяевым вернулся на Землю

Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Американский космический корабль Crew Dragon, в экипаж которого входит космонавт РФ Андрей Федяев, вернулся на Землю с МКС. Об этом сообщили в Роскосмосе.
Напомним, американский многоразовый пилотируемый космический корабль Crew Dragon компании SpaceX 2 марта отправился к Международной космической станции. На борту корабля находились астронавты из США Стивен Боуэн и Вуди Хобург, астронавт из ОАЭ Султан Аль-Нейади и космонавт Андрей Федяев из России.
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