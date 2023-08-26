Космический корабль Crew Dragon стартовал к МКС с россиянином Борисовым на борту

Фото: iStock/Alexyz3d
Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с пилотируемым кораблем Crew Dragon. Об этом сообщили в НАСА.
Отмечается, что старт ракеты-носителя состоялся с космодрома на мысе Канаверал в 3:27 по времени Восточного побережья США (10:27 мск). В состав миссии Crew-7 входят космонавт РФ Константин Борисов, астронавт Европейского космического агентства датчанин Андреас Могенсен и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Сатоси Фурукава.
По информации НАСА, Crew Dragon прибудет на МКС в воскресенье, 27 августа.
Ранее индийский луноход «Прагъян» (Pragyan) в четверг, 24 августа, cовершил первую поездку по поверхности спутника Земли и приступил к исследовательским работам. «Прагъян» проведёт химический анализ лунной поверхности.
Читайте также:
Эксперт Маринин: посадка станции на Луну сделала Индию космической державой
Учёные установили место падения «Луны-25»
Луноход «Прагъян» начал исследовать поверхность Луны
По информации НАСА, Crew Dragon прибудет на МКС в воскресенье, 27 августа.
Читайте также:
Эксперт Маринин: посадка станции на Луну сделала Индию космической державой
Учёные установили место падения «Луны-25»
Луноход «Прагъян» начал исследовать поверхность Луны
Екатерина Коршунова