«Космическую» школу с планетарием построили в Мытищах

В начале августа Главное управление содержания территорий запустило конкурс на лучшую идею по озеленению дворовых территорий многоквартирных домов, воплощенную в жизнь местными жителями.

Главными условиями конкурса были: любовь к своей территории и использование экологичных материалов при декоре, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

Сбор заявок на участие завершён, далее необходимо выбрать победителя. Выбирать победителя конкурса будут жители Подмосковья.

«В общей сложности мы рассмотрели 117 заявок из 36 городских округов. Активнее всего делились своими цветущими клумбами и палисадниками жители Балашихи, Реутова, Королева, Подольска, Волоколамского,Красногорска и Мытищ. Истории создания и идеи у всех разные, креативные. Мы обязательно поделимся красочными фотографиями от участников, чтобы их кропотливый труд и любовь к своей территории были оценены по достоинству», — поделилась Руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

Жители, желающие принять участие в выборе самого зеленого двора Подмосковья, могут проголосовать по ссылке. Голосование продлится с 15 по 18 августа.

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