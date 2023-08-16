«Космическую» школу с планетарием построили в Мытищах

Фото: пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области
Новое образовательное учреждение рассчитано на 1100 учеников, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.
Школа переменной этажности площадью свыше 16 тысяч кв. метров состоит из прямоугольных блоков, имеет панорамное остекление и окна в виде иллюминаторов.
В школе обустроили актовый зал, спортивные залы, лаборатории, читальный зал, IT-зону и планетарий.
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