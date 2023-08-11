Космонавт Артемьев раскрыл, как начать создание лунной базы

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Космонавт Олег Артемьев заявил, что процесс создания лунной базы, в первую очередь, следует начать с разведывательных миссий.
«Начать надо с разведывательных миссий. Надо посмотреть, прилететь туда, прилуниться, отработать этот этап, вернуться к тому, что мы когда-то умели, то есть научиться прилуняться. Ну и затем, конечно же, исследовать то место, где в будущем может быть эта лунная база», — сказал в беседе с RT Артемьев.
Он уточнил, что роль подобных разведывательных миссий состоит, в том числе, и в том, чтобы вообще понять, целесообразно ли строить на Луне базу.
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