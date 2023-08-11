Космонавт Блинов допустил возможность постройки лунной базы в кратере

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Космонавт, капитан экспериментального экипажа миссии Sirius-21 Олег Блинов допустил, что построить лунную базу в кратере действительно реально.
«Может быть и да, но для того, чтобы все объекты доставить именно в этот кратер, необходимо обеспечить большее пространство для того, чтобы обеспечить мягкую посадку и в дальнейшем транспортирование груза при помощи уже больших грузоподъёмных механизмов», — пояснил в беседе с RT Блинов.
До этого Космонавт Олег Артемьев назвал срок в пять лет достаточным для того, чтобы подготовить человека к полёту на Луну и соответствующей работе там. Кроме того, по словам специалиста, для работы на спутнике Земли человеку необходимо образование геолога, а также профессиональные знания в области вулканологии.
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Мелисса Тимофеева