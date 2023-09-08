Космонавт, Герой СССР Борис Воланов проголосовал на выборах губернатора

Фото: Фотобанк Московской области
Единственный ныне живущий из первого отряда космонавтов СССР, дважды Герой Советского Союза Борис Волынов решил проголосовать почти сразу, как открылись избирательные участки.
В Единый день голосования в Московской области проходит 12 избирательных кампаний и распределяется 213 мандатов: выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 и выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах.
8 сентября ровно в 8:00 в Московской области открылись избирательные участки.
По словам Бориса Волынова, очень важно сделать выбор, который определит будущее не только самого избирателя, но и его близких.
На выборы на пост губернатора зарегистрированы 4 кандидата:
— Сергей Жигарев от ЛДПР;
— Александр Наумов от КПРФ;
— Анатолий Никитин от партии «Справедливая Россия — За правду»;
— нынешний глава Московской области Андрей Воробьёв от «Единой России».
Жители Московской области могут проголосовать двумя способами — традиционно на избирательном участке или используя дистанционное электронное голосование.
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8 сентября ровно в 8:00 в Московской области открылись избирательные участки.
По словам Бориса Волынова, очень важно сделать выбор, который определит будущее не только самого избирателя, но и его близких.
«Очень важно по какой дорожке мы все пойдем, и за кого проголосует большинство. И это важно не только для самого человека, но и для его детей, близких, родных — от того, кого мы выберем, таков и будет путь», — сказал дважды Герой Советского Союза Борис Волынов.Завершится голосование 10 сентября в 20:00.
На выборы на пост губернатора зарегистрированы 4 кандидата:
— Сергей Жигарев от ЛДПР;
— Александр Наумов от КПРФ;
— Анатолий Никитин от партии «Справедливая Россия — За правду»;
— нынешний глава Московской области Андрей Воробьёв от «Единой России».
Жители Московской области могут проголосовать двумя способами — традиционно на избирательном участке или используя дистанционное электронное голосование.
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Алиса Сергиенко