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Космонавт из Балашихи Прокопьев побил рекорд длительности нахождения на МКС

12 сентября 2023, 22:30
Фото: Министерство территориальной политики МО

Фото: Министерство территориальной политики МО

Космонавт из Балашихи Сергей Прокопьев и его коллега Дмитрий Петелин установили новый рекорд по длительности нахождения на Международной космической станции во время одного полёта среди россиян. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства территориальной политики Московской области.
11 сентября в 20:40 космонавты превысили достижение своего соотечественника Петра Дуброва, который провёл на МКС 355 суток 3 часа 45 минут и 21 секунду. Прокопьев и Петелин вместе с астронавтом NASA Фрэнком Рубио отправились на МКС 21 сентября прошлого года. Однако их миссия была продлена до 27 сентября 2023-го из-за разгерметизации внешнего контура радиатора системы терморегуляции корабля «Союз МС-22», которая произошла 15 декабря.

Для возвращения на орбиту в беспилотном режиме был выведен корабль «Союз МС-23». Планируется, что Прокопьев и Петелин вернутся на Землю 27 сентября этого года.


Самый длительный полет в космосе в середине 1990 годов выполнил Валерий Поляков. На орбитальной станции «Мир» он провёл без малого 438 суток.

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#космонавт
#балашиха
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#подмосковье
#московская область
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Как с наступлением холодов сберечь дом от огня – советы подмосковных пожарных
12 сентября 2023, 22:44

Фото: Istockphoto / lenakorzh

Работники Мособлпожспаса провели профилактические рейды по пожарной безопасности в Луховицах и Серебряных Прудах, сообщили в пресс-службе ведомства. Они разъяснили жителям, как с наступлением первых холодов избежать пожара.
«С понижением температуры воздуха возрастает риск пожаров, так как жильцы чаще пользуются электронагревательными приборами, а в загородных домах топят печи и разжигают камины. Огнеборцы рекомендуют обезопасить дом: использовать только сертифицированные, а не самодельные электрообогреватели, не сушить над ними бельё и одежду, не перегружать розетки, включая в одну сразу несколько приборов», – сказал замначальника госучреждения Игорь Сорокин
По его словам, также нельзя оставлять без присмотра включённые плиты, утюги и топящиеся печи. Кроме того, собственникам квартир и владельцам усадеб следует установить пожарные извещатели. При появлении дыма в помещении они предупредят об опасности звуковым сигналом.  

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#московская область
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Коломенские студенты отправились учиться в Китай по обмену
12 сентября 2023, 22:04

Фото: Минобразования МО

Студенты Коломенского Государственного социально-гуманитарного университета отправились на стажировку в Китай, сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.
Зимой вуз договорился возобновить программу академических обменов с четырьмя китайскими институтами. Китайские коллеги уже приняли более 20 студентов с факультетов иностранных языков, педагогики, истории, управления и других. Социально-гуманитарный университет ожидает семерых ребят из Харбинского педагогического университета.
 
Студенты будут изучать язык и культуру принимающей страны, познакомятся с системой образования и методикой преподавания разных дисциплин. 
 
Планируется, что стажировки будут проходить каждый семестр. К концу осени вуз сформирует новую группу студентов.

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#московская область
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Воробьёв: обновлённый парк Киово в Лобне открыли для посетителей
12 сентября 2023, 21:04

Фото: ​Минкульт МО

В Лобне после благоустройства открылся парк Киово, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Этот природный памятник – важная достопримечательность городского округа.
«На территории парка и прилегающей к нему набережной появилось комфортное место для прогулок и отдыха. Мы сохранили и отреставрировали историческую составляющую парка – братскую могилу советских воинов, информационные стенды, памятник героям Великой Отечественной войны», – написал Воробьёв в своём телеграм-канале.  
Как отметил глава региона, на территории обустроили дорожки, обновили спортплощадку, поставили сцену, малые архитектурные формы, современное освещение и видеонаблюдение. 
 
Помимо этого, на территории расчистили два водоёма и сделали к ним удобные подходы. 

По словам Воробьёва, обновлённый парк Киово станет для жителей ещё одной точкой притяжения и любимым местом отдыха.

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#благоустройство
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#андрей воробьёв
#московская область
#подмосковье
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Рекультивация полигона «Заволенье» завершится в конце сентября
12 сентября 2023, 20:25

Фото: Минэкологии МО

В Орехово-Зуевском городском округе завершается рекультивация полигона ТКО «Заволенье». Подрядчики уже выполнили основной объём работ, сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
«Проделан трудный путь, мы вышли на финишную прямую. Основной объём работ позади, тело полигона сформировано и накрыто изоляционным экраном. Системы дегазации и сбора фильтрата смонтированы, возведена подпорная стена. Осталось уложить дорожные плиты и завершить благоустройство территории. Готовность объекта – 97%», – уточнил Фирсов
Рекультивация полигона стартовала в апреле прошлого года и должна завершиться в конце этого месяца. До начала рекультивации на объекте было накоплено более 900 тыс кубометров отходов.
 
По словам Фирсова, всего до конца года в рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология» на территории Подмосковья планируют завершить рекультивацию ещё трёх полигонов. 
 
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#московская область
#подмосковье
#тихон фирсов
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В Липецке открыли памятник Александру Невскому с цитатой из песни певца SHAMAN
12 сентября 2023, 20:11

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

В Липецке открыли памятник князю Александру Невскому со строками из песни SHAMAN, сообщили в пресс-службе мэрии города в интервью «РИА Новости».
«Новый памятник наделен большим символизмом. Место, где его построили, выбрано не случайно - это проспект Победы. Историческую личность тоже выбрали не случайно - великий князь, выдающийся полководец и защитник России, выигравший важнейшие сражения в истории нашей страны», - прокомментировали ситуацию представители мэрии.

Постамент украсили строки из песни известного российского исполнителя SHAMAN. «Встанем, Герои России останутся в наших сердцах до конца», - увековечили строки певца на памятнике святого.

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#памятник
#герои
#певец
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Патриарх Кирилл призвал пересмотреть статус Санкт-Петербурга
Патриарх Кирилл предложил уточнить определение «культурная столица»
12 сентября 2023, 19:21

Фото: kremlin.ru

Термин «культурная столица» не точен, необходимо дать более ёмкое определение Санкт-Петербургу, об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл перед крестным ходом с мощами князя Александра Невского.
«Петербург - это, как теперь говорят, культурная столица. Мне это не очень нравится - что значит «культурная столица»? Надо дать определение. Что здесь, музеев больше или культурных людей больше? Неправильное слово», - отметил глава РПЦ. 

По его мнению, слово «культурная» невозможно привязать к столице. В таком случае, остальные характеристики города, на которые богат Петербург, меркнут. При это, патриарх отметил, что столица, в значении главного города, у нас всё же одна, и это – Москва. 

Священнослужитель подчеркнул, что Санкт-Петербург гораздо больше, чем просто «культурная столица» России, он – столица имперская. 

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#рпц
#столица
#петербург
#патриарх кирилл
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Подмосковный омбудсмен Фаевская поделилась опытом с коллегами на конференции в Казани
12 сентября 2023, 19:13

Фото: пресс-служба Ирины Фаевской

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская приняла участие в научно-практической конференции «Эффективные практики омбудсменов: национальные особенности и универсальные подходы». Она прошла в Казани в IT-парке им. Башира Рамеева, сообщили в пресс-службе подмосковного омбудсмена.
«Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратила внимание на возрастающую роль цифровых технологий в механизме обеспечения прав и свобод человека. Она сообщила о запуске пилотного проекта федеральной государственной информационной системы уполномоченных. На мой взгляд, это позволит увеличить скорость решения поступающих обращений от жителей», – поделилась Фаевская
Она назвала конференцию прекрасной рабочей площадкой для обмена мнениями и опытом в международном масштабе. Фаевская уверена, что совместное обсуждение практик приводит к новым подходам в решении проблем. 
 
В конференции приняли участие правозащитники из стран Азии, уполномоченные по правам человека в регионах России, представители федеральных и республиканских органов власти, научной общественности. 
 
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#омбудсмен
#права
#конференция
#казань
#подмосковье
#московская область
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Подмосковный музей станет главной площадкой празднования 100-летия Зои Космодемьянской
12 сентября 2023, 18:52

Фото: Минкульт МО

Главной площадкой юбилейных мероприятий в честь 100-летия со дня рождения Героя Советского Союза Зои Космодемьянской станет подмосковный музей в деревне Петрищево. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.
В пресс-центре ТАСС в Москве состоялась пресс-конференция, посвящённая памятной дате, которую будут отмечать в России 13 сентября 2023 года. 
«Наш музей – это площадка для вдумчивого и актуального диалога с подрастающим поколением. В год 100-летия Зои Космодемьянской для нас крайне важно, чтобы история этой отважной девушки вновь обрела отклик в сердцах молодёжи. Важно говорить о Зое и миллионах её ровесников, бесстрашно сражавшихся на полях Великой Отечественной за будущее страны», – сказала директор музейного комплекса Зои Космодемьянской Марина Роменская.
Подмосковный музей, помимо проведения собственных образовательно-просветительских и выставочных программ, сотрудничает с крупнейшими культурными и общественными организациями. В их числе – Московская театральная студия фонда Валерия Золотухина «Премьера». Весте с ней музей подготовил премьеру иммерсивного спектакля «Как жить хочется» по мотивам книги Любови Космодемьянской «Повесть о Зое и Шуре». Премьера будет показана в рамках юбилейных мероприятий. 
 
Музей также переиздал книгу «Повесть о Зое и Шуре», провёл более 50 научно-исторические исследований, которые нашли отражение в выставках «Это всё о ней», «Она и Космос», других экспозициях.

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#подмосковье
#московская область
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Аркадий Бабченко* заявил, что СБУ завела на него уголовное дело
12 сентября 2023, 18:29

Фото: РИА Новости / Руслан Кривобок

Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело в отношении российского журналиста Аркадия Бабченко*. Журналист сообщил об этом в своем телеграм-канале. По словам Бабченко*, в базе пограничников Украины есть его ориентировка и приказ после пересечения границы «задержать и направить в Лукьяновское СИЗО».
«СБУ завело на меня дело. Точнее, кримінальне провадження. Уголовное производство. Ориентировка на меня висит в базе пограничников», — написал журналист.
Журналист заявляет, что не понимает с чем это связано, но предполагает, что дело завели из-за его критики в адрес президента Украины Владимира Зеленского. Бабченко* заявил, что это разрушает его планы на будущее, так как он хотел связать свое будущее с Украиной

Аркадий Бабченко* критиковал Россию и властей, поддерживал действия Киева в Донбассе. В 2017 году он уехал из России и до 2019 года проживал в Киеве, сейчас проживает в Эстонии. 

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*Признан иноагентом на территории РФ

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