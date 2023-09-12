Космонавт из Балашихи Прокопьев побил рекорд длительности нахождения на МКС

Фото: Министерство территориальной политики МО
Космонавт из Балашихи Сергей Прокопьев и его коллега Дмитрий Петелин установили новый рекорд по длительности нахождения на Международной космической станции во время одного полёта среди россиян. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства территориальной политики Московской области.
11 сентября в 20:40 космонавты превысили достижение своего соотечественника Петра Дуброва, который провёл на МКС 355 суток 3 часа 45 минут и 21 секунду. Прокопьев и Петелин вместе с астронавтом NASA Фрэнком Рубио отправились на МКС 21 сентября прошлого года. Однако их миссия была продлена до 27 сентября 2023-го из-за разгерметизации внешнего контура радиатора системы терморегуляции корабля «Союз МС-22», которая произошла 15 декабря.
Для возвращения на орбиту в беспилотном режиме был выведен корабль «Союз МС-23». Планируется, что Прокопьев и Петелин вернутся на Землю 27 сентября этого года.
Самый длительный полет в космосе в середине 1990 годов выполнил Валерий Поляков. На орбитальной станции «Мир» он провёл без малого 438 суток.
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Для возвращения на орбиту в беспилотном режиме был выведен корабль «Союз МС-23». Планируется, что Прокопьев и Петелин вернутся на Землю 27 сентября этого года.
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Лора Луганская