Космонавт Кононенко передал привет юнкорам из Жуковского

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
Юные корреспонденты детского телевидения «Взлет» подмосковного города Жуковский получили привет с Международной космической станции от космонавта, Героя России Олега Кононенко. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации городского округа Жуковский.
Отмечается, что космонавт ответил на вопрос юной журналистки из Подмосковья. Ребята поучаствовали в космической акции «5 вопросов космонавту». Согласно условиям, юнкоры должны были подготовить вопрос космонавту Олегу Кононенко.
По итогам пять самых интересных вопросов отправили на МКС, и Олег Кононенко ответил на них.
Так, Ирина Левицкая спросила Героя России о том, тяжело ли космонавту улетать на такие большие расстояния от своих близких.
Читайте также:
В РКК «Энергия» рассказали о сроках работы Российской орбитальной станции
Космонавты с МКС поздравили россиян с Днём народного единства
Путин посетил ракетно-космическую корпорацию в Королёве
По итогам пять самых интересных вопросов отправили на МКС, и Олег Кононенко ответил на них.
«Расстояние может быть и не такое больше, но улетаем действительно на большой срок. Конечно же, мы скучаем, наши родные скучают по нам, поэтому это тяжело», — ответил Олег Кононенко.
Читайте также:
В РКК «Энергия» рассказали о сроках работы Российской орбитальной станции
Космонавты с МКС поздравили россиян с Днём народного единства
Путин посетил ракетно-космическую корпорацию в Королёве
Мелисса Тимофеева