Космонавт Рязанский заявил о готовности человечества к полёту на Марс

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Однако для реализации такого полёта необходимо объединение нескольких стран, добавил Рязанский в беседе с NEWS.ru,
«Такие грандиозные полеты не должны быть полетом китайца, американца или русского. Когда ты смотришь из космоса на Землю, ты понимаешь, что видишь не школьный глобус — границ нет. Вообще, сама планета — это большая международная космическая станция, несущаяся в космосе. Все мы — большой экипаж, но только не понимаем этого. Не понимаем, что нам вместе стоит заботиться о своей космической станции и друг о друге», — сказал космонавт.
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