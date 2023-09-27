Радио1
Главная / Новости / Общество/ Космонавты вернулись на Землю после самой длительной миссии на МКС

Космонавты вернулись на Землю после самой длительной миссии на МКС

27 сентября 2023, 14:28
Фото: iStock/sdecoret

Фото: iStock/sdecoret

Космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и астронавт NASA Фрэнк Рубио вернулись на Землю, приняв участие в самой длительной в истории миссии на Международной космической станции.
Космонавты Сергей Прокопьев из Екатеринбурга и Дмитрий Петелин из Челябинска приземлились в Казахстане. Космическая командировка длилась 371 день — это самый длительный полет по программе МКС, пишет URA.RU.

Корабль «Союз МС-23» приземлился в Казахстане в 148 км от Жезказгана.


Ранее сообщалось, что космический корабль Crew Dragon с экипажем из четырех человек пристыковался к Международной космической станции. Автоматическая стыковка корабля со станцией состоялась 27 августа в 16:16 мск. Ранее ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с пилотируемым кораблем Crew Dragon. Старт ракеты-носителя состоялся с космодрома на мысе Канаверал в 3:27 по времени Восточного побережья США (10:27 мск).

Читайте также:

Космонавт из Балашихи Прокопьев побил рекорд длительности нахождения на МКС

Ракета «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-24» и новым экипажем МКС стартовала с Байконура

«Роскосмос» и НАСА готовят соглашение о перекрестных полетах



#космос
#космонавты
Читайте нас в
Юные инспекторы движения поздравили с юбилеем первого начальника Госавтоинспекции Каширы
27 сентября 2023, 14:57

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира

Юные инспекторы движения навестили ветерана и первого начальника Госавтоинспекции Каширы майора милиции Феодосия Суховского по случаю его 95-летнего юбилея.
Феодосий Суховский — труженик тыла и ветеран труда, он также многое время занимал должность начальника Каширской госавтоинспекции, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Кашира. 

Феодосий Фёдорович родился в 1928 году, провёл детство в деревне Архангельской области, окончил сельскохозяйственный техникум и трудился агрономом в хозяйстве региона. После Феодесия Фёдоровича призвали в армию, он окончил пограничное училище и начал службу на различных заставах Западной границы нашей Родины.

В 60-х годах семья Суховских переехала в подмосковную Каширу.

После работы в органах внутренних дел Феодосий Суховский продолжил принимать участие в общественной жизни подразделения Госавтоинспекции и патриотическом воспитании молодёжи.

Автоинспекторы и ЮИДовцы поздравили с 95-летием и вручили ему подарок. Юбиляр признался, что внимание сослуживцев и их юных помощников всегда вызывает у него положительные эмоции.


Глава городского округа Кашира Михаил Шувалов также поздравил с 95-летним юбилеем Феодосия Суховского и в качестве подарка вручил ветерану поздравительный адрес Губернатора Московской области Андрея Воробьёва и подарок.

Читайте также:

Каширяне принимают участие во Всероссийском конкурсе «Лучший дом. Лучший двор».

Каширские единороссы получили благодарность губернатора за организацию выборов.

Сотрудники Каширской ГРЭС примут участие в конкурсе наставников.
#семья
#дом
#кашира
#ветеран
#двор
#сотрудники
#подарок
#эмоции
#служба
Читайте нас в
Воспитатель из Реутова купила квартиру по программе «Социальная ипотека»
27 сентября 2023, 14:43

Фото: пресс-служба Станислава Каторова

В подмосковном Реутове по программе «Социальная ипотека» воспитатель детского сада №3 «Ромашка» Татьяна Чистякова купила трёхкомнатную квартиру, сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.
Татьяна Чистякова более 10 лет трудится в детском саду №3 «Ромашка». До получения сертификата она со своей семьёй жила в одной комнате. Теперь недалеко от работы Чистяковы приобрели трёхкомнатную квартиру на льготных условиях.
«Мы купили трёшку, она очень уютная. Теперь у каждого будет своя комната! Вместе с супругом и двумя дочками с нетерпением ждём переезда. А особенно рад будет наш шпиц Симба. Теперь ему будет где порезвиться», – приводятся в сообщении слова воспитательницы детского сада №3.  
 В пресс-службе рассказали, что в Московской области программа «Социальная ипотека» действует с 2016 года по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва. С начала её реализации субсидии на приобретение жилья получили более 2 тыс специалистов. В рамках социального проекта участники получают от региона 50% стоимости жилья в качестве первоначального взноса. В течение 10 лет ежемесячно выплачивается компенсация суммы основного долга – сам получатель социальной ипотеки платит только проценты по кредиту.  

Участниками программы могут стать учителя школ, воспитатели детских садов, медицинские работники государственных учреждений здравоохранения, молодые учёные и специалисты научных организаций являющиеся научными работниками с высшим образованием, уникальные специалисты организаций оборонно-промышленного комплекса, а также профессиональные тренеры. 
 
С полным списком специальностей, которые могут претендовать на получение социальной ипотеки, и условиями её получения можно ознакомиться на сайте Министерства жилищной политики Московской области.   В пресс-службе напомнили, что в 2022 году в подмосковном Реутове сертификат на приобретение жилья на льготных условиях получила два специалиста: воспитатель детского сада №5 «Аленький цветочек» Оксана Выговская и анестезиолог-реаниматолог Центральной городской клинической больницы Реутова Юлия Ляпина.
 
Читайте также: 

В Реутове продолжается благоустройство на проспекте Мира 

Реутовские хирурги удалили пациентке шестикилограммовое новообразование

Воспитанники «Изобретариума» Реутова создали систему для поиска людей 


#станислав каторов
#реутов
#социальная ипотека
#квартира
#воспитатели
#жильё
#московская область
#подмосковье
Читайте нас в
Депутат Мособлдумы Голубев проверил исполнение программы капитального ремонта в Кашире
27 сентября 2023, 14:29

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира

По рабочему плану фракции «Единая Россия» в Московской областной Думе Андрей Голубев провёл мониторинг исполнения программы капитального ремонта МКЖД.
Депутат проводил мониторинг исполнения программы капремонта совместно с представителями фонда капитального ремонта и представителями администрации, коллегами-депутатами местного Совета депутатов от партии «Единая Россия» Сергеем Буровым и Николаем Карнаухом. Они проверили ход работ по замене газовых сетей в доме № 9к1 по улице Гвардейская в микрорайоне Кашира-2 одноимённого городского округа. 

Специалисты продолжают работу, на сегодняшний день уже заменены газовые сети, скоро приступят к работам по внутренним газопроводам. Подрядчик пообещал, что работы будут заверщены в срок.


Читайте также:

​Каширяне принимают участие во Всероссийском конкурсе «Лучший дом. Лучший двор».

Каширские единороссы получили благодарность губернатора за организацию выборов.

Сотрудники Каширской ГРЭС примут участие в конкурсе наставников.
#россия
#работа
#кашира
#единая россия
#мониторинг
Читайте нас в
В Королёве построят ещё одну котельную, которая обеспечит теплом 45 тысяч жителей
27 сентября 2023, 14:11

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

К концу текущего года в Королёве планируется ввести в эксплуатацию ещё одну котельную – «Новые Подлипки». На данный момент там ведётся масштабная модернизация, после чего её мощность увеличится с 157 до 170 Гкал/ч и она сможет обеспечить теплом еще 160 многоквартирных домов, а это 45 тысяч жителей.
Специалисты завершат работы в этом отопительном сезоне и кроме того, обновят 900 м теплотрассы от котельной, сообщает «Радио 1» пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

В Королёве обновляется ещё один стратегически важный участок теплосети — 1 км теплотрассы от котельной «Самаровка», которая обеспечивает теплом 155 многоквартирных домов, в которых проживают 60 тысяч жителей, а также 8 детских садов, 6 школ, 3 объекта здравоохранения. 

На сегодняшний день специалисты проводят замену трубопроводов центрального отопления и ГВС с полной заменой технологии в тепловых камерах. Эти действия позволят снизить тепловые потери и избежать аварийных ситуаций. Этот участок готов почти на 90%. 
«Сети сильно изношены, им порядка 40 лет, поэтому возникали аварии. Ситуация будет исправлена в этом году. 1 октября начнем пуск центрального отопления», — сообщил генеральный директор АО «Теплосеть» городского округа Королёв Павел Каганов.

Кроме того, в 2024-2026 году в муниципалитете проведут капремонт 6 магистральных тепловых трасс общей протяженностью 16,3 км. Это самая масштабная модернизация инфраструктуры ЖКХ в Королёве за последние десятилетия.

Читайте также:

Андрей Воробьёв посетил с рабочим визитом подмосковный Королёв.

В Королёве начнут строительство новой поликлиники.

В Королёве проводят комплексное обновление теплосетей.
#жкх
#строительство
#участок
#капремонт
#технологии
#аварии
#специалисты
#модернизация
#служба
#андрей воробьёв
#губернатор
Читайте нас в
Воспитанники «Изобретариума» Реутова создали систему для поиска людей
27 сентября 2023, 14:00

Фото: пресс-служба Станислава Каторова

Кирилл Колчев и Максим Козлов из подмосковного Реутова создали сеть дронов для поиска пропавших людей с воздуха, сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.
Кирилл Колчев и Максим Козлов – воспитанники детского технопарка «Изобретариума» Реутова. Пятнадцатилетние школьники напечатали на 3D-принтере коптеры и объединили их нейросетью. Такой подход даёт возможность дронам обмениваться информацией и работать вместе. Подростки создали систему для поиска людей.
«На один квадратный километр мы задействуем три подчинённых дрона и один октокоптер. Это главный дрон. Октокоптер находится выше, он координирует дроны в пространстве, работает как сканер. При обнаружении человека мы сканируем его лицо, сравниваем с лицами в базе данных пропавших людей. И если лица совпадают, мы сообщаем об этом в ближайший пункт МЧС и отправляем координаты, фотографию. При помощи нейронной сети мы можем увидеть видимые телесные повреждения у человека», – рассказал инженер Максим Козлов.    
Максим учится в девятом классе. Юный инженер посещает «Изобретариум» с открытия, прошёл практически все курсы технопарка. Кирилл учится в десятом классе. Юный программист пришёл в технопарк два года назад. Совместный труд привёл к положительному результату.

Идея создать уникальную систему по поиску людей появилась год назад. Проявился личный интерес школьников к функционалу дронов. По рекомендации руководителя проекта Макара Климова ребята изучили востребованность рынка и учли коммерческую составляющую. Разработку воспитанников «Изобретариума» Реутова готовятся тестировать спасатели. 
 
По словам руководителя, проект не имеет окончательного завершения. Подростки, исправляя ошибки и настраивая коммуникации, продолжают работать над усовершенствованием изобретения.

Читайте также: 

Олег Прокудин из Реутова стал серебряным призёром на чемпионате мира в Бельгии

В Реутове продолжается благоустройство на проспекте Мира 

Реутовские хирурги удалили пациентке шестикилограммовое новообразование



#реутов
#дрон
#беспилотник
#бпла
#подмосковье
#московская область
#изобретение
Читайте нас в
В Королёве начнут строительство новой поликлиники
27 сентября 2023, 13:51

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв посетил с рабочим визитом подмосковный Королёв, где проверил как идут работы по модернизации и пообщался с местными жителями.
В Королёве специалисты ввели в эксплуатацию новую котельную «Пионерская», которая питает множество домов в округе, сообщает «Радио 1» пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

К котельной в ближайшем будущем подключат и новую поликлинику, которую начнут строить в декабре-январе. Новая поликлиника будет рассчитана на детей и взрослых. В ней разместятся клинико-диагностическая лаборатория, центр здоровья, отделения специализированной и неотложной помощи, профилактики и реабилитации.
«Когда принималось решение о строительстве новой поликлиники, тепловых мощностей не хватало. Плюс к этому нам необходима была перекладка сетей на самой территории больницы, потому что они устарели. Сейчас за счёт создания автоматизированных узлов учёта, мы можем включать тепло в больницы, не дожидаясь старта отопительного сезона», - рассказал главный врач Королевской городской больницы Эдуард Шпилянский.

Жители муниципалитета отмечают необходимость в строительстве новой поликлиники. 
«Мы очень ждём новую поликлинику, она сильно нужна, особенно в районе улицы Карла Маркса, где большой микрорайон. Наша детская поликлиника сейчас не отвечает современным требованиям, по 5 часов люди сидят, помещения узкие», — добавила местная жительница Ольга Дубик.
Читайте также:

Андрей Воробьёв посетил с рабочим визитом подмосковный Королёв.

В Королёве проведут капремонт нескольких ключевых объектов теплоснабжения

В Королёве проводят комплексное обновление теплосетей.
#поликлиника
#капремонт
#жители
#тепло
#больницы
#специалисты
#лаборатория
#люди
#строительство
#андрей воробьёв
#губернатор
Читайте нас в
В Королёве проводят комплексное обновление теплосетей
27 сентября 2023, 13:24

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв проверил, как идут работы по модернизации теплотрассы, строительству котельной и пообщался с местными жителями.
Капитальный ремонт системы теплоснабжения и инженерной инфраструктуры повысит надёжность теплоснабжения жилых домов, социальных объектов и даст дополнительные мощности для подключения большой поликлиники, которую построят в 2026 году. 

Глава региона сообщил, что в текущем году на модернизацию ЖКХ в округе Королёв было направлено более 1,3 миллиарда рублей. Эта сумма позволила специалистам провести работы на нескольких ключевых объектах. Один объект, которого коснулись работы это — новая котельная «Пионерская» производительностью 86 Гкал/час, оснащённая средствами диспетчеризации. Котельная также может полностью работать в автоматическом режиме.
«Мы долго проектировали новую котельную и благодаря Фонду развития территорий, наконец, сумели её построить —самостоятельно, без привлечения заёмных средств, такой проект реализовать было бы невозможно. Котельная отвечает всем требованиям промышленной безопасности, у неё высокая степень автоматизации, она достигает максимальных энергетических показателей — на производство тепла требуются минимальные затраты энергоресурсов», — рассказал директор ООО «Первая Компания» Дмитрий Новичков.  

Директор компании отметил, что на сегодняшний день работает только 1 котёл в новой котельной, а с наступлением холодов специалисты задействуют все 6 котлов. 

Благодаря новой котельной теплом обеспечены 60 многоквартирных домов муниципалитета, в общей сложности условия стали комфортнее для 18 тысяч жителей. Также, котельная питает три детских сада, три школы и Центральную городскую больницу.

Читайте также:

Андрей Воробьёв посетил с рабочим визитом подмосковный Королёв.

Специалисты улучшат качество водоснабжения для 106 тысяч жителей Подмосковья.

В Королёве проведут капремонт нескольких ключевых объектов теплоснабжения.
#жкх
#школы
#качество
#ремонт
#производство
#котельная
#проект
#капремонт
#капитальный ремонт
#компании
#специалисты
#андрей воробьёв
#губернатор
Читайте нас в
Вход на «Госуслуги» усложнят с 1 октября: как не потерять аккаунт
С 1 октября вход на Госуслуги станет сложнее: кто столкнется с проблемами
27 сентября 2023, 13:19

Фото: IStock/apichon_tee

Процесс входа в приложение «Госуслуги» будет усложнен с 1 октября. Двухфакторная идентификация станет обязательной для всех пользователей. О том, как ее подключить и что она означает, расскажет редакция «Радио 1».

Двухфакторная аутентификация: «Госуслуги»

 
Вход в «Личный кабинет» на Госуслугах будет возможен после ввода кода из СМС или пароля, который будет сгенерирован приложением. Теперь для того, чтобы осуществить вход на портал ввести пароль для входа в приложение будет недостаточно. Кроме того, осуществить вход можно по биометрическим данным, если они были предоставлены ранее. Минцифры сообщили, что изменения связаны с введением дополнительного уровня защиты личных данных. Новые правила входа коснутся приложения и веб-версии портала.

 

Как входить на «Госуслуги» с 1 октября

 
Уведомления о грядущих изменениях начали приходить пользователям заблаговременно, а 1 октября они вступают в силу. Тем, кто не подключит двухфакторную идентификацию вручную до этой даты, она подключится автоматически при входе в приложение.


Россияне смогут проверить подлинность товара через «Госуслуги»
Россияне смогут проверить подлинность товара через «Госуслуги»

 

Как входить на «Госуслуги» по биометрии


Войти в приложение по биометрии возможно только через компьютер и в том случае, если биометрия была сдана ранее. При входе на сайт включится камера, после чего появится инструкция. После выполнения некоторых действий, доступ к приложению будет предоставлен.

У кого возникнут проблемы при входе на  «Госуслуги» с 1 октября


Проблемы с доступом к приложению возникнут у тех, кто использует номер телефона, не подвязанный к приложению «Госуслуги». Код в СМС для входа придёт на тот номер, который указан на портале. Если номер мобильного телефона в приложении актуальный и к нему есть доступ, проблем со входом не возникнет.

 

Как включить двухфакторную аутентификацию на «Госуслугах»?

 
Для того, чтобы подключить дополнительную защиту «Личного кабинета» в приложении самостоятельно, нужно найти раздел «Безопасность», затем выбрать опцию «Вход с подтверждением» и пункт «По СМС на номер». Далее нужно убедиться в правильности введенного номера мобильного телефона, на который придет СМС-код для входа в приложение. На этот же номер будут приходить СМС в последующем. Пароли будут необходимы для входа в приложение и повторно их использовать нельзя. 
 
Читайте также:

Запрет на сделки с недвижимостью: без личного участия или в МФЦ?

Россиян предупредили об активности мошенников из-за введения цифровых паспортов

Предоставление биометрических данных - насколько это безопасно?

 
#безопасность
#мфц
#госуслуги
#приложения
#портал
#смс
#биометрия
Читайте нас в
Фитнес-индустрия заявила о сильнейшем дефиците кадров
В Ассоциации операторов фитнес-индустрии заявили о сильнейшем дефиците кадров
27 сентября 2023, 13:17

Фото: IStock/Mikhail Spaskov

Фитнес-клубы столкнулись с сильным дефицитом кадров. Количество резюме на рынке труда сократилось в три раза, рассказала «Радио 1» президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева.
По словам собеседницы, раньше на вакантное место приходилось порядка шести кандидатов, сегодня эта цифра сократилась до одного-двух.
«Это означает, что мы берём практически каждого человека, который обращается за трудоустройством в фитнесс-клубы», — сказала Киселева.
Эксперт подчеркнула, что проблемы начались во время пандемии коронавируса, и продолжились после начала спецоперации и частичной мобилизации.
«Это вымывание кадров в ковид, тогда огромное количество людей ушли в связи с тем, что отрасль была максимально нестабильна. Это и влияние событий 2022 года, которые также серьёзно подействовали на то, что часть наших сотрудников либо ушла, либо уехала», — добавила Ольга Киселева.
Помимо прочего, зарплаты в отрасли растут не динамично. Из-за этого возникает проблема профессиональных кадров.
«Подготовка кадров сейчас для фитнеса практически не ведётся: практически нет ни одного базового вуза с нормальной бакалаврской программой. И когда к нам в фитнес-клубы приходят физкультурные тренеры, очень много времени уходит на то, чтобы адаптировать этого человека к нашим условиям», — заключила собеседница.  
Напомним, ранее «Радио 1» сообщало, что ресторанный бизнес, клининг и строительная отрасль столкнулись с серьёзным дефицитом кадров. Порядка 40% всех вакансий на сервисах по поиску работы – от работодателей сферы обслуживания. Причинами кризиса эксперты считают низкую безработицу, невысокие зарплаты и отток мигрантов из-за слабого рубля. Подробнее о том, как нехватка рабочих рук отразилась на простых россиянах и представителях бизнеса, читайте в нашем материале

Читайте также: 

Ресторатор Миронов: все повара ушли в курьеры из-за хороших условий

Количество вакансий в автомобильном бизнесе увеличилось на 76% за год

Россиянам назвали профессии с самыми быстрорастущими зарплатами
#фитнес
#зарплаты
#профессии
#дефицит
#кадры
Читайте нас в
Достижения.рф