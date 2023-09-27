Космонавты вернулись на Землю после самой длительной миссии на МКС

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Космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и астронавт NASA Фрэнк Рубио вернулись на Землю, приняв участие в самой длительной в истории миссии на Международной космической станции.
Космонавты Сергей Прокопьев из Екатеринбурга и Дмитрий Петелин из Челябинска приземлились в Казахстане. Космическая командировка длилась 371 день — это самый длительный полет по программе МКС, пишет URA.RU.
Корабль «Союз МС-23» приземлился в Казахстане в 148 км от Жезказгана.
Ранее сообщалось, что космический корабль Crew Dragon с экипажем из четырех человек пристыковался к Международной космической станции. Автоматическая стыковка корабля со станцией состоялась 27 августа в 16:16 мск. Ранее ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с пилотируемым кораблем Crew Dragon. Старт ракеты-носителя состоялся с космодрома на мысе Канаверал в 3:27 по времени Восточного побережья США (10:27 мск).
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Мария Фирсова