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Космонавтка из Белоруссии направится к МКС 13 марта 2024 года

23 июля 2023, 19:20

Фото: istockphoto/3DSculptor

Пилотируемый корабль «Союз МС-25» с белорусской космонавткой в составе экипажа отправится к МКС 13 марта 2024 года. Как сообщили в «Роскосмосе», две представительницы Белоруссии Марина Василевская и Анастасия Ленкова прибыли в Центр подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина, где пройдут подготовку к космическому полету.

Подготовка к полету начнется в понедельник, 24 июля, и займет восемь месяцев. За это время белорусские космонавтки изучат системы пилотируемого корабля «Союз МС-25» и устройство российского сегмента МКС, передает ТАСС. Кроме того, будут проведены тренировки по отработке нештатной посадки в различных географических и климатических зонах.

Уточняется, что Марина Василевская включена в основной экипаж 21-й экспедиции посещения МКС, Анастасия Ленкова — в резервный. В августе космонавтки отправятся на научно-производственное предприятие «Звезда», где будут отлиты ложементы и сняты мерки для пошива скафандров. Вместе с Мариной Василевской к МКС отправятся космонавт «Роскосмоса» Олег Новицкий и астронавт NASA Трейси Дайсон (США).

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Подготовка белорусского космонавта завершится в сентябре 2023 года

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#белоруссия
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#тренировка
#подготовка
#центр
#скафандр
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Техасские учёные случайно открыли новое свойство металла
23 июля 2023, 19:26

Фото: iStock/Nordroden

Учёные из Техасского университета открыли возможность металлов к самовосстановлению. Результаты исследования приводит журнал Nature.
Специалисты проводили исследования, чтобы оценить распространение царапин на растянутом куске платины. В итоге, к удивлению учёных, через некоторое время трещины самостоятельно затянулись, что показало новые свойства металлов.

В будущем будет проведён ещё ряд исследований для подтверждения открытия. Если металл действительно способен возвращаться в первоначальное состояние, эта находка поможет продлевать срок службы металлических конструкций, таких как мосты, самолёты, двигатели и т.д. 

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#открытие
#наука
#Техас
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Семиклассница вырвала восьмилетнюю сестру из рук педофила в Чите
23 июля 2023, 18:04

Фото: istockphoto/Gleb Kosarenko

В Чите отважная 14-летняя девочка сумела защитить свою сестру-второклассницу от посягательств неизвестного мужчины. Тот пытался затащить ребенка в свою машину.
Как сообщает телеграм-канал SHOT, сестры гуляли во дворе своего дома. Когда старшая ненадолго отвлеклась, к младшей подошел неизвестный мужчина и стал звать ее пойти с ним, обещая угостить конфетами. Девочка отказалась, но незнакомец настаивал, приглашал в свой автомобиль, где по его словам сидел маленький котенок. Потом он просто схватил ребенка за руку и потащил к своей машине.

На крик девочки прибежала старшая сестра. Она набросилась на мужчину, стала пинать его и царапать и в конце концов освободила младшую из рук похитителя. На шум стали собираться взрослые. Тогда педофил вскочил в машину и уехал. Собравшиеся соседи вызвали полицию.

Несостоявшегося похитителя сейчас разыскивают правоохранители. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на похищение несовершеннолетнего». Известно, что девочки живут в неполной семье, в которой безработная мать и четверо детей. На учете в отделе по делам несовершеннолетних никто из них не состоит.

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#девочка
#сестра
#чита
#педофил
#похититель
#автомобиль
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В Химках обновили оборудование на трансформаторной подстанции «Мособлэнерго»
23 июля 2023, 17:29

Фото: пресс-служба администрации Химок

В Химках в рамках программы повышения надёжности электроснабжения потребителей специалисты «Мособлэнерго» провели капитальный ремонт трансформаторной подстанции. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации города.
В результате проведённых работ были заменены коммуникационные аппараты, что позволит улучшить качество электроснабжения крупного ЖК «Васко да Гама».

«При содействии главы города Дмитрия Волошина и губернатора Андрея Воробьева наш город активно внедряет проекты по реконструкции энергосистемы и стремится обеспечить надежное электроснабжение для всех жителей», – поблагодарил представителей Правительства Московской области муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Кроме того, в пресс-службе рассказали, что за 2023 год специалисты «Мособлэнерго» планируют обновить оборудование на 213 объектах, отремонтировать 316 км линий электропередач, а также очистить от упавших веток 228 гектаров охранных зон трасс воздушных ЛЭП.

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#Химки
#Мособлэнерго
#ремонт
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Нетрезвый житель Москвы пытался въехать в Кремль на своем автомобиле
23 июля 2023, 17:11

Фото: istockphoto/Aleksei Mitrushkin

Пьяный москвич пытался заехать в Кремль прямо на своей машине, утверждая, что у него там «бизнес-встреча». Дальше КПП его не пропустила охрана. Теперь все свои встречи он будет проводить в СИЗО.
Утром, 21 июля, 40-летний Алексей был не в себе после бессонной ночи с обильными возлияниями, сообщает телеграм-канал SHOT. В нем возникло непреодолимое желание предложить свои бизнес-идеи в Кремле ввиду их чрезвычайной государственной важности. На своем стареньком «порше» он направился из Чертаново в центр столицы и сумел добраться до Красной площади. Надеялся Алексей попасть и внутрь Кремля. Уверенности добавляли номера машины 999.

Однако охрана Кремля не купилась ни на «порше» блатные номера, ни на уговоры и просьбы пустить. Водителя проверили на алкоголь и выяснили, что он ехал за  рулем пьяным. «Генератора бизнес-идей» арестовали. Теперь его ждет суд, пока только за вождение в нетрезвом виде.

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#кремль
#москвич
#автомобиль
#охрана
#суд
#вождение
#красная площадь
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«Роскосмос» отметил важность разработки международных «правил космического движения»
23 июля 2023, 16:01

Фото: istockphoto/forplayday

Международные правила, руководствуясь которыми страны будут выводить на орбиту спутники и управлять их движением во избежание возникновения опасных ситуаций, могут появиться уже через пять лет. Такое мнение высказал исполнительный директор госкорпорации «Роскосмос» Александр Блошенко.
Он считает, что, беря в расчет планы и проекты космических держав, к 2030 году количество спутников на околоземной орбите превысит 100 тысяч. Блошенко не согласился с расхожим мнением, что «космос большой, и в нем всем хватит места», передает «Интерфакс». По его словам, количество привлекательных орбит для спутников довольно ограничено, а перегруженность космического пространства техникой может приводить к возникновению непредвиденных опасных ситуаций.

Разработка единой международной нормативной базы для регламентации космических полетов стала бы надежной гарантией безопасности, полагает Александр Блошенко. Следуя «правилам космического движения», страны, запускающие спутники и космические корабли, не станут создавать опасных ситуаций для себя и участников космических программ из других стран. Поэтому разработка таких правил не за горами, считает Болошенко.

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#роскосмос
#болошенко
#правила
#космос
#спутник
#орбита
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В Греции ожидаются рекордные показатели жары
23 июля 2023, 14:25

Фото: iStock/RobertBreitpaul

В Афинской национальной обсерватории спрогнозировали самую продолжительную жару в истории метеонаблюдений в Греции. Об этом сообщает CNN.
Директор по исследованиям обсерватории Костас Лагувардос заявил, что Грецию, вероятно, ожидает от 15 до 16 дней жары.

Таких показателей ещё не было за всю продолжительность метеонаблюдений в стране. Кроме того, специалист предположил, что жара может задержаться и на более длительный срок.

Уточняется, что этим летом температура воздуха может подняться до рекордных 44,8 градусов по Цельсию, которые были зафиксированы в 2007 году.

Лагувардос также напомнил, что последний рекорд был побит в 1987 году, когда жаркая погода сохранялась 12 дней.

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#погода
#жара
#Греция
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Эксперты отметили снижение на 25% интереса россиян к покупкам в интернете
23 июля 2023, 12:07

Фото: istockphoto/bernardbodo

С января по июнь 2023 года россияне совершили покупок в традиционных торговых центрах и магазинах на 26% больше, чем за первое полугодие прошлого года. В то же время, на четверть снизилось количество покупок в интернета.
К таким выводам пришли аналитики крупного банка, проведя соответствующее исследование. Таким образом 56% всех покупок россиян за первые шесть месяцев текущего года пришлись на классический торговый эквайринг, передает ТАСС. Оставшиеся 44% — на онлайн-покупки.

По данным исследования, средний чек одной реальной покупки в традиционных торговых организациях в первом полугодии 2023 года составил 1 312 рублей. В аналогичном периоде прошлого года этот показатель составлял 1 038 рублей. Тройку лидеров среди мест, где россияне совершают традиционные прямые покупки составляют супермаркеты (467 рублей), продуктовые магазины и специализированные рынки (378 рублей) и фастфуд (325 рублей).

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#торговля
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#чек
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New York Post: Американец лишился обеих рук и части ступни после укуса блохи
23 июля 2023, 10:52

Фото: istockphoto/Gumpanat

Жителю штата Техас (США) Майклу Кольхофу ампутировали обе руки и часть ступни. Врачи были вынуждены пойти на это из-за сыпного тифа, который начал развиваться у 35-летнего мужчины после укуса блохи.
Изначально Майкл и его семья думали, что у него тяжелый случай гриппа. Мужчину доставили в отделение неотложной помощи в Сан-Антонио с потерей чувствительности в конечностях, сообщает The New York Post. Внезапно у него начал развиваться обширный сепсис. Пациента подключили к аппарату ИВЛ. Врачи уже советовали родным готовиться к прощанию с Майклом.

Из-за того, что на месте укуса блохи отсутствовали опухоль и сыпь, медики не сразу смогли установить диагноз. Оказалось, что причиной онемения стал именно укус насекомого, из-за которого у мужчины стал развиваться сыпной тиф. Майкла удалось спасти. Но на коже рук и стопы появилась гангрена. Пришлось ампутировать техасцу обе руки до предплечий и часть стопы. Сейчас медики пытаются сохранить оставшиеся части конечностей. Мать Майкла написала в соцсетях, что ему предстоит пройти множество операций, процедур и сложную реабилитацию, но она уверена, что ему хватит сил и мужества перенести все это.

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#ампутация
#укус
#блоха
#сыпной тиф
#сепсис
#пациент
#сша
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Эксперт Санина назвала месяцы 2024 года, в которые выгодно уходить в отпуск
23 июля 2023, 10:34

Фото: istockphoto/Madhourse

Оказывается, существует финансовая разница в зависимости от того, в какой месяц года сотрудник берет отпуск. Директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина рассказала, на какие месяцы 2024 года выгоднее всего планировать отдых.
В беседе с РИА Новости эксперт сообщила, что в 2024 году отпуск лучше всего планировать на июль или октябрь. В обоих этих месяцах по 23 рабочих дня, так что сотрудник не потеряет в доходах. Август содержит 22 рабочих дня, поэтому этот месяц также подойдет для ежегодного отдыха — разница между отпускными и зарплатой будет минимальна.

И наоборот, в следующем году не стоит планировать отпуск на январь, май или июнь. В этих месяцах будет минимальное количество рабочих дней. Соответственно, каждый отработанный день будет стоить заметно дороже, чем в другие месяцы. Тем, кто привык планировать отпуск заранее, лучше учитывать количество рабочих дней в каждом месяце, чтобы избежать финансовых потерь, заключила специалист.

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