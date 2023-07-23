Космонавтка из Белоруссии направится к МКС 13 марта 2024 года

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Пилотируемый корабль «Союз МС-25» с белорусской космонавткой в составе экипажа отправится к МКС 13 марта 2024 года. Как сообщили в «Роскосмосе», две представительницы Белоруссии Марина Василевская и Анастасия Ленкова прибыли в Центр подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина, где пройдут подготовку к космическому полету.
Уточняется, что Марина Василевская включена в основной экипаж 21-й экспедиции посещения МКС, Анастасия Ленкова — в резервный. В августе космонавтки отправятся на научно-производственное предприятие «Звезда», где будут отлиты ложементы и сняты мерки для пошива скафандров. Вместе с Мариной Василевской к МКС отправятся космонавт «Роскосмоса» Олег Новицкий и астронавт NASA Трейси Дайсон (США).
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Александр Бойцов