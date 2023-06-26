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Роман Костомаров опубликовал первое видео из больницы
Фигурист Роман Костомаров обнародовал первое видео из больницы. Об этом сообщили в Telegram-канале SHOT.
На опубликованных кадрах спортсмен работает на велотренажере на протезах.
Отмечается, что график реабилитации спортсмена в Коммунарке спланирован вплоть до осени.
Ранее «Радио 1» сообщало, что после инсульта Костомаров мечтает покинуть больницу.
На опубликованных кадрах спортсмен работает на велотренажере на протезах.
«Ох уж не просто это все… ни морально, ни физически… мягко говоря! Но едем дальше», - поделился Костомаров.Напомним, в начале года фигурист и олимпийский чемпион попал в больницу с коронавирусом. Состояние Костомарова резко ухудшилось — у него началась гангрена, медики приняли решение ампутировать стопы спортсмена. После несколько месяцев тяжелого лечения Роман смог победить болезнь.
Отмечается, что график реабилитации спортсмена в Коммунарке спланирован вплоть до осени.
Ранее «Радио 1» сообщало, что после инсульта Костомаров мечтает покинуть больницу.
Татьяна Лаврова