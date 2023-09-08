Костомаров примет участие в документальном сериале «Киборг»

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Заместитель генерального директора онлайн-кинотеатра PREMIER Макар Кожухов сообщил, что олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров стал участником документального сериала «Киборг». Об этом Кожухов рассказал на презентации проекта.
Кожухов отметил, что сюжет документального сериала будет посвящен Роману «как спортсмену, олимпийцу, проводнику в том числе». Отмечается, что съемки проекта начались 30 июня 2023 года.
Выяснилось, что документальный сериал будет состоять из 3 серий.
Напомним, о болезни спортсмена стало известно в январе текущего года. Из-за сложной формы пневмонии, Костомарову ампутировали кисти рук и стопы. После семи месяцев лечения, он был выписан из больницы и ежедневно продолжает тренироваться. В августе Костомаров впервые после болезни и ампутации стоп, вышел к публике на лед.
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Выяснилось, что документальный сериал будет состоять из 3 серий.
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Екатерина Коршунова