Костомаров рассказал о прогрессе в тренировках

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Олимпийский чемпион 2006 года по фигурному катанию Роман Костомаров поделился, что достиг прогресса в тренировках в ходе реабилитации.
«Два месяца назад эта высота казалась невозможной. А нет, это только казалось, идем дальше», - такую подпись оставил Роман Костомаров по видеозаписью в Telegram-канале. На кадрах спортсмен поднимается двумя ногами на подставку, которая установлена на уровне колен.Роман Костомаров оказался в реанимации с пневмонией 10 января и провёл в клинике 175 дней. У него развился некроз. Медики провели несколько ампутаций рук и ног. В начале июля 46-летнего спортсмена выписали из больницы в Коммунарке.
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