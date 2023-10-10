Костомаров рассказал о том, что пришлось продать, чтобы купить протез

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Роман Костомаров рассказал, что продал мотоцикл Yamaha, чтобы купить протез на руку.
«Это дорогостоящие игрушки. Я продал японский мотоцикл Yamaha ради этой чудо-техники, спортбайк стоит моей руки», — рассказал РИА Новости олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров.Ранее Роман Костомаров говорил, что надеется выйти на лед на коньках.
«Нужно подобрать ещё ботинки, коньки и подстроиться как-то под нынешний протез, поскольку без голеностопа фигурное катание достаточно проблематичная вещь», —говорил фигурист.Роман Костомаров оказался в больнице 10 января с пневмонией и гриппом B. Из-за долгого подключения к аппарату для насыщения крови кислородом и аппарату искусственной вентиляции лёгких у спортсмена началось отмирание тканей. Медики ампутировали обе стопы, голени ног, кисть правой руки и несколько пальцев левой руки.
По словам Костомарова, сначала заболела его жена, фигуристка Оксана Домнина. В новогоднюю ночь у неё была температура 39,5. Со временем ей стало лучше.
«Вероятно, что я где‑то заразился и подцепил вирус. Врач был на катке. Но я приходил только за обезболивающими. Числа 8‑го я говорю: «Поеду, соберемся с ребятами». Мы ходили в баню, купались в проруби. Я попарился, залез в прорубь. Когда поехал домой, начал кашлять нон‑стоп»,- рассказывает Роман Костомаров.Читайте также:
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