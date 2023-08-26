Костомаров вместе с супругой Домниной записал видеообращение к болельщикам

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Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров поблагодарил поклонников за поддержку.
В видеообращении, записанном 26 августа в Сочи, спортсмен выступил вместе со своей женой— фигуристкой Оксаной Домниной. Ролик сняли после того, как Роман Костомаров в первый раз после операции участвовал в ледовом гала-шоу в Сочи. Он вышел на лёд в номере своей жены.
Напомним, из-за сложной формы пневмонии, Костомарову ампутировали кисти рук и стопы. После длительной реабилитации и десятка операций олимпийский чемпион появился на публике.
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«Всем большой привет из Сочи. Хотели поблагодарить вас за поддержку. Большое спасибо, мы всё читаем, видим, чувствуем, поэтому огромная благодарность за ваши теплые и добрые слова», —обратились к поклонникам Роман и Оксана. Также пара пожелала всем крепкого здоровья.
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Мария Фирсова