Костомаров впервые после ампутации стоп вышел на лед

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Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров впервые после болезни и ампутации стоп, вышел к публике на лед.
Впервые после болезни фигурист вышел на лед. О болезни спортсмена стало известно в январе текущего года. Из-за сложной формы пневмонии, Костомарову ампутировали кисти рук и стопы. После длительной реабилитации и десятка операций олимпийский чемпион появился на публике.
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