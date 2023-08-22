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Костомаров впервые после ампутации стоп вышел на лед

Костомаров впервые после болезни и ампутации стоп вышел на публику на лед
22 августа 2023, 21:30

Фото: iStock/sportpoint

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров впервые после болезни и ампутации стоп, вышел к публике на лед.

Во время ледового шоу Ильи Авербуха в Сочи олимпийский чемпион вышел на лед в конце номера своей супруги. В зале раздались громкие аплодисменты.
Впервые после болезни фигурист вышел на лед. О болезни спортсмена стало известно в январе текущего года. Из-за сложной формы пневмонии, Костомарову ампутировали кисти рук и стопы. После длительной реабилитации и десятка операций олимпийский чемпион появился на публике.

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#костомаров
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Жителей Подмосковья предупредили об активизации опасных кровососущих мух
22 августа 2023, 22:34

Фото: Минэкологии МО

В конце лета – начале осени в средней полосе России растёт численность кровососущих мух жигалок. Об этом предупредили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области.
Эти насекомые селятся в основном возле ферм, где выращивают крупный рогатый скот. Однако они могут паразитировать и на человеке, поэтому жителям подмосковных деревень стоит быть внимательными.
«Кровососущие членистоногие, такие как мошка, комары, слепни и клещи, ежегодно доставляют в летне-осенний период неприятные ощущения людям и домашним животным. При этом повлиять на их численность из-за быстрого размножения, повсеместного расселения и большого количества невозможно», – пояснил глава министерства Тихон Фирсов.
Энтомологи считают, что такие мухи представляют угрозу для человека и домашних животных. Они переносят такие заболевания, как сибирская язва, сепсис, туляремия и другие. Жигалки почти не отличаются от обычных мух, однако их крылья шире и длиннее, а хоботок сильно вытянут вперёд и заострён на конце. При укусе муха выделяет ядовитую слюну, что влечёт сильное раздражение. У осенних жигалок кровососущими являются как самцы, так и самки.
 
Чтобы уберечься от укусов паразитов, при походе в лес рекомендуют использовать репелленты, надевать головной убор, плотную одежду с длинными рукавами и брючинами. Дома можно развесить клейкую ленту или установить электрические ловушки, поставить на окна москитные сетки.

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#минэкологии мо
#насекомые
#безопасность
#подмосковье
#московская область
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В Котельниках достроили проблемный ЖК «Белые росы» на 800 дольщиков
22 августа 2023, 22:16

Фото: Главгосстройнадзор МО

В Котельниках заключение о соответствии получили два проблемных дома в жилом комплексе «Белые росы». Квартир с 2015 года ждали около 800 дольщиков, сообщили в пресс-службе подмосковного Главгосстройнадзора.
«Ведомство выдало заключение о соответствии проектной документации двум 24-этажным проблемным домам ЖК «Белые росы». Восстановления своих прав ожидают 790 пострадавших дольщиков. Жилая площадь ЖК - 50,5 тыс кв м», – говорится в сообщении. 
Строительство «Белых рос» началось в октябре 2013 года. Однако из-за финансовых трудностей застройщик ООО «Стройкомфорт» остановил работу. 
 
В апреле 2021-го дома для завершения строительства передали Фонду защиты прав дольщиков Московской области.
 
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#жилой дом
#дольщики
#котельники
#строительство
#московская область
#подмосковье
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У бывшего заммэра Сочи изъяли недвижимость на 192 млн рублей
Недвижимость экс-замглавы Сочи на 192 млн рублей обратили в пользу государства
22 августа 2023, 22:12

Фото: iStock/blinow61

Согласно постановлению суда, 44 объекта недвижимости общей стоимостью 192 млн рублей, принадлежащих бывшему заместителю главы города Сергею Юрину обращены в пользу государства. Об этом сообщает пресс-служба судов Краснодарского края в своем телеграмм-канале.
В ходе проведения проверки было установлено, что чиновник регистрировал недвижимость на подконтрольных ему лиц. Отмечается, что все объекты недвижимости, которые приобрел заместитель главы города, он не мог купить на законные доходы.

Стоимость имущества, принадлежащего заместителю мэра составила 192 млн рублей. Чиновник приговорен к 15 годам лишения свободы за получение взятки в особо крупном размере, а его доходы обращены в казну страны. 

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#проверки
#недвижимость
#страны
#доходы
#активы
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На бесплатное питание для подмосковных школьников направят более 9 млрд рублей
22 августа 2023, 21:59

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

На обеспечение подмосковных школьников бесплатным питанием направят более 9 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте Мособлдумы.
«Бесплатным двухразовым питанием обеспечиваются дети из многодетных семей, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и из семей участников спецоперации. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, бесплатно завтракают. Всего на питание этих категорий в 2023 году предусмотрено 3,3 млрд рублей», – пояснил спикер регионального парламента Игорь Брынцалов.
По его словам, в 2023/2024 учебном году 270 тыс учащихся льготных категорий будут обеспечены бесплатными завтраками и обедами. Также за счёт выделяемых субсидий могут выплачиваться компенсации за питание детям с ОВЗ, которые обучаются на дому.
 
Однократное бесплатное горячее питание в предстоящем учебном году получат свыше 460 тыс учеников 1-4 классов. На это предусмотрено 5,4 млрд рублей, добавил Брынцалов.

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#игорь брынцалов
#питание
#школы
#дети
#социальная поддержка
#подмосковье
#московская область
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Голикова: смертность в России снизилась на 12,9 процента за первое полугодие
22 августа 2023, 21:17

Фото: сайт Кремля

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что показатели смертности в РФ снизились на 12,9% за первые полгода 2023 года по сравнению с теми же показателями 2022 года. Об этом Голикова сообщила во время заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Голикова отметила, что по рождаемости показатели скромные, несмотря на то, что внутри первого полугодия 2023 года были месяцы с улучшением ситуации по сравнению с 2022 годом. Вице-премьер объяснила, что такая ситуация объясняется демографическими спадами, которые были в 1990-е годы.

Голикова подчеркнула, что с 1 сентября будет запущен пилотный проект по проверке эффективности мер по поддержке рождаемости и улучшению демографической ситуации.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что ситуация с рождаемостью в стране остается сложной, необходимы дополнительные меры в сфере демографии. Глава государства указал на необходимость введения дополнительных мер, которые помогут исправить демографическую ситуацию в стране и обеспечат перелом непростой демографической ситуации.

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#меры
#рождаемость
#смертность
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В Подольске открыли стелу «Населённый пункт воинской доблести»
22 августа 2023, 21:14

Фото: Минблаго МО

В Подольске в День Государственного флага России торжественно открыли стелу «Населённый пункт воинской доблести». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.
С 2015 года это почётное звание присваивается населённым пунктам, на территории которых или в непосредственной близости от которых проходили ожесточённые сражения, в ходе которых защитники Отечества проявили мужество, стойкость и героизм. Подольску это звание было присвоено 25 апреля прошлого года.
«Всего в Подмосковье – 31 «Населённый пункт воинской доблести». В 19 из них уже установлены памятные стелы. Подольск стал 20-м. На очереди – село Семёновское и деревня Мокрое в Можайском городском округе, Ногинск и Тучково», – сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
Стела в Подольске представляет собой облицованную красным гранитом колонну квадратного сечения с ромбовидной капителью. Она установлена на подиум из гранита. Верх стелы увенчан фигурами с покрытием из сусального золота, под капителью расположен герб муниципального образования. 

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#министерство благоустройства мо
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#история
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#подольск
#подмосковье
#московская область
#великая отечественная война
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Военнопленный извинился за видео, на котором угрожал ВС России
Украинский военнопленный извинился за видео с немецкого полигона
22 августа 2023, 20:55

Фото: iStock/Sinenkiy

Военнопленный, который ранее записал видео с натовской базы в Германии с угрозами в адрес ВС РФ извинился. Об этом пишет издание РИА Новости.
Украинский военнопленный оказался грузчиком одной из деревень Украины. Он проходил обучение в Германии на военной базе НАТО, чтобы принять участие в наступлении. Там же было записано видео, на котором военнослужащий угрожает расправой российским военным. 

«Ждите, кацапы! Мы в пути!», - выкрикивал вместе со своими сослуживцами боец ВСУ.
После того, как украинец попал в плен в результате первого боя, он принес военнослужащим свои извинения и назвал свой поступок глупым. 

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#украина
#нато
#всу
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Дептранс: Неправильно припаркованные самокаты в Москве будут отправлять на спецстоянку
22 августа 2023, 20:37

Фото: iStock/Oleg Elkov

Дептранс Москвы сообщил, что оставленные в непредназначенных для парковки местах самокаты будут отправляться на спецстоянку. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.
Сообщается, что забрать самокат или велосипед со спецстоянок смогут только владельцы или их представители, при этом необходимо будет предоставить документы на собственность.

ЦОДД возьмет на себя деятельность по контролю за соблюдением правил по парковке техники, перемещать транспорт на спецстоянки будет «Московский паркинг».

Ранее юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский заявил, что проблему опасности передвижения самокатчиков и велосипедистов можно с помощью усиления контроля и введения строгих правил движения. Он также предложил ограничить скорость в местах перемещения пешеходов, ввести номерные знаки и удостоверения на право вождения для коммерческих перевозчиков.

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#документы
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#собственность
#авангард
#право
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Загитова публиковала видео на котором нарушает ПДД в центре Москвы
Фигуристка Загитова выложила видео из машины, проезжающей на зеленый свет для пешеходов
22 августа 2023, 20:35

Фото: iStock/Darwel

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова в своих социальных сетях опубликовала видео, на котором нарушила ПДД и проехала на зеленый свет сфетофора для пешеходов.
На опубликованном видеоролике видно, как фигуристка проезжает пешеходный переход на автомобиле в то время, когда для пешеходов горит зеленый сигнал светофора. Бдительные подписчики обратили внимание на нарушение, после чего видео Загитовой стало распространяться по сети. 


По словам экспертов, олимпийской фигуристке грозит штраф. 

Ранее сообщалось, что в Подмосковье мотоциклист сбил бабушку с ребенком на пешеходном переходе. Водитель не ​успел затормозить после того, как увидел переходящих дорогу людей. ​В результате ДТП, все участники ​аварии получили травмы. 

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