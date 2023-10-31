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КПП «Рафах» откроют для приёма раненых палестинцев из сектора Газа. Об этом сообщает египетский телеканал Al Qahera News.
Напомним, что сегодня КПП «Рафах» открыли для прохода 80 грузовиков с гуманитарным грузом, которые следовали в сектор Газа. Отмечалось, что это крупнейшая поставка продовольствия, воды и медикаментов с начала эскалации конфликта между Израилем и Палестиной.
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Анастасия Чинкова