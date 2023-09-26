Краевед рассказала о тайной комнате в Волоколамской библиотеке

Фото: администрация Волоколамского г. о.
«Часть цокольного этажа старинного здания библиотеки построили в 1914 году по проекту архитектора Александра Таманяна. Единственное отверстие, ведущее в застенки, – это труба, вероятно предназначавшаяся для вентиляции. Разрешения на снос или изменение конструкции стены нам не дали, поэтому никто за многие десятилетия не мог заглянуть внутрь», – рассказала Кулакова, слова которой приводит пресс-служба администрации городского округа.
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