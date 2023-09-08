Крановщик и сварщик: россиянам назвали топ-5 вакансий с зарплатой от 100 тысяч

Фото: IStock/Panupong Piewkleng
Количество вакансий на рынке труда в сентябре 2023 года увеличилось в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Согласно данным Авито Работы, уровень предлагаемых зарплат россиян на начало осени вырос на 40% год к году и достиг отметки 60 079 рублей в среднем по стране. Эксперты сервиса назвали «Радио 1» пять вакансий с самыми большими предложениями по заработной плате в России.
Врач стоматолог-ортопедВрача со стажем не менее трех лет ищут в тюменской сети стоматологических клиник. В месяц специалисту предлагают от 350 до 750 тысяч рублей, официальное трудоустройство и проживание за счёт компании, если работник из другого города.
В список обязанностей доктора входит ведение ортопедического приёма, умение работать современными технологиями со всеми видами протезирования и проведение тотальных работ.
ЭлектрогазосварщикВ крупную строительную компанию требуется электрогазосварщик с вахтой в Ленинградской области или Краснодарском крае. От кандидата ждут опыт работы не менее года и действующее удостоверение НАКС. В список обязанностей сотрудника входит сварка труб и металлоконструкций при графике 6/1. Оплату предлагают в диапазоне от 279 до 561 тысяч рублей. Также работодатель обещает проживание и проезд за счёт компании, а также возможность карьерного роста до бригадира, мастера и прораба.
Менеджер по продажам недвижимостиВ Краснодарском крае ищут специалиста по продаже недвижимости с заработной платой от 200 до 500 тысяч рублей в месяц. Компания готова рассмотреть даже неопытных менеджеров, если они готовы обучаться с последующей системой наставничества.
От кандидата требуются готовность учиться и умение находить индивидуальный подход к людям. В список обязанностей менеджера входит показ объектов, ведение переговоров и сделок, привлечение новых клиентов и аналитика рынка недвижимости.
Стоматолог-хирургВ Московской области требуется опытный хирург-имплантолог с высшим стоматологическим образованием и действующими сертификатами дополнительного образования. Работодатель предлагает заработную плату от 100 до 400 тысяч рублей в месяц, корпоративные скидки и комфортные условия труда в новой клинике. График работы можно выстроить с учётом пожелания специалиста.
КрановщикСтроительная фирма ищет опытного машиниста крана на разных вахтовых точках в Краснодарском крае, Ленинградской и Кемеровской областях. Работодатель предлагает 214 – 321 тысячу рублей за смену, официальное трудоустройство, выплату суточного пособия, а также проезд, питание и проживание за счёт компании при графике 6/1.
От специалиста ждут наличие удостоверения машиниста автокрана/машиниста гусеничного крана, водительские права категорий В и С, а также 6-7 квалификационный разряд.
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