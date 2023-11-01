Красногорская компания плетет сети для бойцов СВО

Фото: пресс-служба администрации городского округа Красногорск
Производственная компания «СИМА» из Красногорска уже целый год плетет сети для участников СВО. об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
Компанию посетила первый замглавы округа Наталья Тимошина и пообщалась с сотрудниками цехов.
Всего 4 цеха компании и более 20 работников занимаются производством. В месяц они выпускают свыше 300 сетей, которые передают для госзаказов.
Стоит отметить, что помочь может любой желающий, а также в компании есть свободные вакансии в цеха по производству сетей.
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«Предприятие уникальное, особенно в наше время. Мы увидели женщин, которые делают великое дело. Это один из способов поддержать наших героев, которые защищают нашу Родину», - отметила Наталья Тимошина.
Стоит отметить, что помочь может любой желающий, а также в компании есть свободные вакансии в цеха по производству сетей.
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Мира Полтева