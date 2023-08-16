«Красногорская теплосеть» обзавелась ещё шестью единицами спецтехники

Фото: администрация г. о. Красногорск
«Задача компании – обеспечить надежным теплоснабжением город. Благодаря поддержке главы муниципалитета обновили свой автопарк. В этом году мы будем более мобильными и подвижными, чтобы ещё оперативнее выполнять поставленные перед нами задачи», – отметил гендиректор АО «Красногорская теплосеть» Александр Шалагин.
«Проводить ремонтные работы, устранять аварии и подтопления, перевозить оборудование между объектами – техника незаменима во всех направлениях деятельности, включая подготовку к отопительному сезону. Поблагодарил за работу сотрудников, настоящих профессионалов. Каждый из них любит своё дело и искренне болеет душой за родное предприятие», – сказал Волков.Он отметил коллектив предприятия нагрудным знаком «Благодарность за труд» и вручил благодарственные письма.
АО «Красногорская теплосеть» – одно из крупных предприятий округа, где трудятся порядка 1 тыс человек. Компания эксплуатирует 55 котельных, 71 центральный тепловой пункт и 266 км теплосетей.
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