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Красногорские школьники побывали в оздоровительном лагере «Литвиново»

17 октября 2023, 09:38
Фото: пресс-служба администрации городского округа Красногорск

Фото: пресс-служба администрации городского округа Красногорск

Первые каникулы в учебном году красногорские школьник провели в подмосковном оздоровительном лагере «Литвиново». Об этом сообщила пресс-служба городского округа Красногорск.
С 7 по 15 октября школьники находились в лагере по путевкам от Министерства социального развития Московской области.

«Всего отдохнули шесть детей из трех красногорских семей. Ребята из многодетных и малообеспеченных семей сделали перерыв от учебы в месте, где они могли не только найти себе интересное занятие, но и насладиться чистой природой Подмосковья», - поделилась главный инспектор отдела социальной поддержки многодетной семьи окружного управления социального развития №21 Наталья Рогожина.

Стоит отметить, что такие путевки могут получить дети из многодетных семей и оказавшиеся в непростых ситуациях через портал «ГосУслуги».

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#подмосковье
#лагерь
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Бывшая вилла Олега Тинькова «Волга дача» перешла экс-министру Ткачеву
«Ъ»: Виллу Тинькова «Волга дача» купила семья бывшего главы Минсельхоза
17 октября 2023, 10:22

Фото: РИА Новости / Илья Питалев

Бывшая вилла основателя «Тинькофф банка» Олега Тинькова вместе с комплексом «Ла дача Астрахань» стала собственностью ООО «Птицефабрики «Акашевской», которую выкупила представляющая интересы семьи экс-губернатора Краснодарского края Александра Ткачева Мария Лисицина. Информацию сообщает «Коммерсант».
По данным управляющего партнера компании Ivashkevich Hospitality Станислава Ивашкевича, стоимость объекта на рынке оценивается в 1 миллиард рублей.

Ранее «Ла дача Астрахань» была частью созданного в 2016 году Тиньковым проекта туризма La Datcha, который предполагал строительство частных вилл в Италии, Франции и Мексике. В 2022 году бизнесмен продал банк «Тинькофф» структурам «Интерроса», но активы в туристической индустрии не вошли в сделку. До птицефабрики комплекс принадлежал Наталии Дубовицкой — полной тезке жены бывшего помощника президента России Владислава Суркова.

В 2022 году долю Тинькова в TCS Group Holding приобрел холдинг российского миллиардера Владимира Потанина. Теперь он владеет 35% акциями банка.

Ранее сообщалось, что суд постановил взыскать Олега Тинькова 20 млн рублей по иску Олега Дерипаски. Основанием стала защита чести и достоинства. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Красногорске прошла акция «Чистый лес»
17 октября 2023, 10:13

Фото: пресс-служба администрации городского округа Красногорск

В селе Николо-Урюпино городского круга Красногорск состоялась акция «Чистый лес» по поддержке лесов Подмосковья в благоприятном виде. об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
«Сегодня мы с местными жителями, с членами нашей партии, с нашими единомышленниками наводим порядок вдоль тропинки, которой пользуются жители, как для прогулок, так и для того, чтобы добираться до железнодорожной станции МЦД «Аникеевка». Это акция, в том числе прививает бережное отношение к лесным массивам и окружающей среде», – рассказал депутат Совета депутатов городского округа Красногорск Артур Бадретдинов.

В мероприятии приняли участие более 50 человек из жители жилого комплекса «Лесобережный» и сторонники партии «Единая Россия». в порядок была приведена территория рядом с тропинкой, и вывезены поваленные деревья.

Стоит отметить, что всех участников субботника кормили кашей и угощали чаем.

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Красногорские школьники побывали в оздоровительном лагере «Литвиново»
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#подмосковье
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В Красногорске передали бутылки с питьевой водой для участников СВО
17 октября 2023, 09:08

Фото: пресс-служба администрации городского округа Красногорск

Депутаты из Красногорска передали 2000 бутылок питьевой воды в госпиталь им. А.В. Вишневского для находящихся там военнослужащих. об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
«Именно здесь лечат наших военнослужащих, участников СВО. Низкий поклон медикам! Настоящие профессионалы! На днях поступил запрос от учреждения — необходима была вода в небольших бутылках. Сегодня выполнили просьбу», - рассказал депутат МособлДумы Роман Володин.
Роман Володин с  с заместителем председателя Совета депутатов округа, исполнительным секретарём местного отделения партии "Единая Россия" Богданом Андрияновым и волонтерами доставили воду в отделение хирургии госпиталя.

Стоит отметить, что также для гостей была проведена экскурсия по медицинскому центру и рассказали о его работе. также они отметили, что на базе госпиталя функционирует клуб досуга и для находящихся на лечении пациентов выступают творческие коллективы.

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#красногорск
#подмосковье
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Юрист назвал лучшую дату для досрочного погашения ипотеки
Юрист Землянко: Досрочно гасить ипотеку лучше всего в дату очередного платежа
17 октября 2023, 04:08

Фото: iStock/3283197d_273

От даты досрочного погашения ипотеки зависит многое, считает юрист в сфере недвижимости и ипотечного кредитования Александр Землянко. В беседе с «Лентой.ру» эксперт рассказал, какой день использовать для этого лучше всего.
По мнению Землянко, лучше всего гасить ипотеку непосредственно в день внесения очередного платежа за неё по кредитному договору.

«Если у вас дата платежа, например, 2 число каждого календарного месяца, то именно в эту дату выгоднее всего сделать досрочный платеж. Это связано с тем, что <...> если заемщик решит досрочно внести платеж, например, 10 числа, то за период с 3 по 10 число банк насчитает проценты и вычтет их из суммы досрочного платежа и только остаток зачтет в сумму основного долга», — пояснил эксперт.

Также, как уточнил юрист, нужно правильно выбирать способ досрочного платежа, при котором можно снизить или общий срок кредита, или же сумму ежемесячного платежа.

По данным ЦБ, российскими банками одобрены жилищные кредиты на сумму 1,18 трлн рублей в период с апреля по июнь 2023 года. Общий объем ипотечных кредитов составил 15,65 трлн рублей к концу квартала. К июлю 2023 года общая задолженность по жилищным кредитам оценили в 9,52 трлн рублей. В данный момент жилищные кредиты имеют 10 млн человек, что равняется 13% трудоспособного населения страны.

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#ипотека
#деньги
#платёж
#юрист
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Эксперт перечислил приложения, которые нужно срочно удалить со смартфона
Эксперт Мясоедов перечислил приложения, которые нужно удалить со смартфона
17 октября 2023, 02:21

Фото: iStock/Kirill Smyslov

Директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов предупредил, что при скачивании бесплатных игр и программ пользователь рискует незаметно оформить дорогостоящую подписку, а также помогает «шпионам» установить слежку на года. Об этом пишет «Прайм».
Эксперт посоветовал во избежание подобных инцидентов удалять бесплатные приложения, которые не используются, так как разработчики зачастую встраивают в них скрытые механизмы монетизации.

Мясоедов добавил, что особенно внимательно нужно проверить наличие программ с названиями: Contour Level Wallpaper, Super Wallpapers Flashlight, Player & iWallpaper, Pedometer, Powerful Flashlight, Video Maker, Super Flashlight, Super Bright Flashlight, Solitaire Game, Composite Z, Scanning of QR Code, Wuxia Reader, Screenshot Caputre, Beauty Camera Plus, так как за каждой из них стояли хакеры.

Такие приложения нужно удалить или переустановить из проверенного источника, заключил специалист.

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#приложения
#онлайн
#хакеры
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День участкового терапевта 17 октября: как поздравлять, что подарить
17 октября 2023, 00:05

Фото: iStock/andrei_r

17 октября профессиональный праздник отметят участковые терапевты. Эти специалисты способны диагностировать и лечить широкий круг недугов, они чаще других посещают пациентов по месту проживания и ежедневно заботятся о здоровье населения. Редакция «Радио 1» расскажет, как поздравляют специалистов и что подарить в этот день участковым терапевтам.

День участкового терапевта: история праздника 

 
История возникновения торжества началась в 70-е годы, когда Всемирная организация здравоохранения установила понятие «первичная медико-санитарная помощь», которую специалисты должны были оказывать на своем участке. Инициативу подхватили многие страны, и вскоре участковые терапевты стали важным звеном в системе оказания медицинской помощи населению. В России праздник был учрежден в 1995 году и с тех пор отмечается ежегодно. Это торжество напоминает о важности работы участковых терапевтов, их значимости и необходимости. 

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День терапевта: традиции и обычаи

 
В этот праздник в медицинских учреждениях проводятся семинары, конференции, образовательные мероприятия, в рамках которых участковые терапевты обмениваются опытом, повышают квалификацию. Также организуются консультации и обследование населения. Терапевты напоминают о важности ранней диагностики заболеваний и призывают к внимательному отношению к своему здоровью. 

Участковых терапевтов поздравляют руководители медицинских учреждений и государственные органы власти. Лучшие специалисты награждаются почётными грамотами, ценными призами.  

Что подарить участковому терапевту 


17 октября принято благодарить этих медицинских работников за их сложную и ответственную работу. В качестве презентов подойдут настенные часы, календари, канцелярские товары, именные ручки, наборы чая, органайзеры, кружки или чашки, блокноты и т.д. Украсить подарки можно инициалами врача или тематическим логотипом. Поздравить участковых терапевтов также можно открытками, цветами и конфетами. 
 
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На Украине потребовали от Зеленского разрешить выезд граждан из страны
Депутат ВР Дубинский призвал Зеленского разрешить выезд из страны украинцам
16 октября 2023, 20:34

Фото: iStock/Daria_Serdtseva

Депутат Верховной Рады, бывший член партии «Слуга народа» Александр Дубинский обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой разрешить украинцам покидать пределы страны. Соответствующая петиция опубликована на сайте украинского президента.
В тексте документа отмечается, что граждане Украины имеют право свободно передвигаться, самостоятельно выбирать место жительства и покидать страну, если это не противоречит законодательству государства. Все эти аспекты прописаны в Конституции Украины.

Таким образом, Дубинский обратил внимание на нарушение прав граждан, запретом на выезд за границу в зависимости от возраста и пола.

Петиция была зарегистрирована 16 октября, и на данный момент собрала 97 голосов из требуемых 25 тысяч.

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#украина
#жители
#владимир зеленский
#страны
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Правозащитник Хуруджи: Предприниматели могут жаловаться в случае нарушения их прав
16 октября 2023, 20:25

Фото: istockphoto.com/AndreyPopov

Глава Ассоциации защиты бизнеса Александр Хуруджи рассказал, что предприниматели могут обращаться к бизнес-омбудсменам, а также в Генпрокуратуру для защиты своих прав.
«Инструменты защиты следующие – это бизнес-омбудсмен, что является редким явлением для большинства стран, а у нас он есть, обращение в специальные комиссии, в Генеральную прокуратуру, где эффективно защищают права предпринимателей. Если раньше это шло в плоскости надзорной, касалось невыплат бюджетных средств предпринимателям, то сейчас это лежит в уголовной плоскости», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Хуруджи.

Кроме этого, по словам правозащитника, можно обратиться и напрямую к президенту России Владимиру Путину.

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#бизнес
#права
#предприниматель
#омбудсмен
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Предприниматель Потапенко заявил об отсутствии улучшения сервиса из-за проверок
16 октября 2023, 20:07

Фото: istockphoto.com/Jirapong Manustrong

Экономист, предприниматель, медиаменеджер Дмитрий Потапенко заявил, что проверки бизнеса не приводят, как правило, к улучшению качества обслуживания.
«Сейчас система проверок перешла из плановых во внеплановые. Контрольно-надзорные органы приспособились к тому мораторию, который действует и работают по жалобам граждан. Вопрос проверок всегда будет напряжённым. За рубежом объём контрольно-надзорных органов кратно ниже. Приводят ли проверки к улучшению качества обслуживания? Нет, не приводят, так как задачи проверок и задачи улучшения сервиса лежат в разных плоскостях. За рубежом этим занимаются потребительские общества, минимум вопросов решается надзорными органами», — рассказал в беседе с Общественной Службой Новостей Потапенко.

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