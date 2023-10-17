Красногорские школьники побывали в оздоровительном лагере «Литвиново»

Фото: пресс-служба администрации городского округа Красногорск
Первые каникулы в учебном году красногорские школьник провели в подмосковном оздоровительном лагере «Литвиново». Об этом сообщила пресс-служба городского округа Красногорск.
С 7 по 15 октября школьники находились в лагере по путевкам от Министерства социального развития Московской области.
Стоит отметить, что такие путевки могут получить дети из многодетных семей и оказавшиеся в непростых ситуациях через портал «ГосУслуги».
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«Всего отдохнули шесть детей из трех красногорских семей. Ребята из многодетных и малообеспеченных семей сделали перерыв от учебы в месте, где они могли не только найти себе интересное занятие, но и насладиться чистой природой Подмосковья», - поделилась главный инспектор отдела социальной поддержки многодетной семьи окружного управления социального развития №21 Наталья Рогожина.
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Мира Полтева