Красногорские школьники вернулись с летнего отдыха из Краснодарского края

Фото: пресс-служба администрации городского округа Красногорск
В понедельник, 7 августа, на Ярмарочной площади Красногорска отдохнувших детей встретили их родители.
Ребята вернулись после третьей смены из лагеря «Электрон» Краснодарского края, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
Дети отдыхали на протяжении трёх недель.
За летний сезон в лагеря Подмосковья и других регионов России отправились порядка 150 детей из Красногорска. Еще 27 детей отправятся в лагеря в последние смены этого лета.
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«Сейчас у нас были семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации. При поддержке министерства социального развития отправляем, как можно больше детей на оздоровления в разные лагеря России. Сейчас вернулись 17 детишек из Краснодарского края и в новую, четвертую смену, уехали еще 27 человек», — рассказал заведующий отделом обеспечения деятельности Окружного управления социального развития № 21 городского округа Красногорск Денис Климович.
За летний сезон в лагеря Подмосковья и других регионов России отправились порядка 150 детей из Красногорска. Еще 27 детей отправятся в лагеря в последние смены этого лета.
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Алиса Сергиенко