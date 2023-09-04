Красногорцы-труженики прошли торжественным маршем по исторической улице города

Фото: пресс-служба администрации городского округа Красногорск
Шествие коллективов городского округа Красногорск приурочено к 91-летнему Дню рождения городского округа, в нём приняли участие порядка 10 тысяч человек.
В рядах красногорцев-тружеников были: представители сферы образования, культуры, спорта, здравоохранения, социального блока, строительных, градообразующих, ресурсоснабжающих и обслуживающих организаций, учителя, воспитатели, врачи, строители, коллективы отраслей культуры и многие другие красногорцы, работающие на территории муниципалитета, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
Дмитрий Волков также отметил, что в Красногорске стало удобно, комфортно и безопасно жить. При поддержке губернатора Подмосковья в муниципалитете строятся и открываются новые образовательные учреждения, улучшается транспортная инфраструктура округа, специалисты благоустраивают территории по губернаторской программе и многое другое.
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«Чувство гордости переполняет! Шествие трудовых коллективов — это сила, мощь, надёжная опора округа. Желаю всем добра и благополучия! С Днем Красногорска!», — поздравил жителей глава муниципалитета Дмитрий Волков.
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Алиса Сергиенко