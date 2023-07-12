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Красноярские полицейские спасли забежавшую в магазин косулю

12 июля 2023, 11:24

Фото: istockphoto/Daniel Pankoke

В городе Ачинск на севере Красноярского края в продуктовый магазин забежала косуля. Испуганное животное выручили оперативно подъехавшие правоохранители.

Продавец магазина рассказала, что косуля забежала в магазин и сразу начала метаться между витрин. Попав в непривычную обстановку, животное было совершенно сбито с толку и никак не могло самостоятельно выбраться, хотя дверь была открыта, передает РИА Новости.

Поняв, что парнокопытное не может покинуть магазин без посторонней помощи, продавщица позвонила в отдел полиции, где немало удивились необычному вызову. Прибывшие в торговую точку правоохранители осторожно изловили перепуганную косулю, завернули ее в одеяло. Затем они погрузили животное в патрульный автомобиль и отвезли за город. Там они извлекли зверя, освободили его от одеяла и выпустили в естественную среду обитания. Каким образом косуля по оживленным улицам добралась до магазина, осталось неизвестным.

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#магазин
#косуля
#полицейские
#помощь
#животное
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В Университете приемных родителей учатся больше 7 тысяч человек
12 июля 2023, 11:43

Фото: пресс-служба министерства социального развития Московской области

На данный момент свыше 16 тысяч подмосковных семей воспитывают детей-сирот.
В Университете будущие родители проходят специальную подготовку, чтобы подготовиться к ответственному и трудному делу — воспитанию детей, которые очень нуждаются в любви и заботе, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства социального развития Московской области.
«В регионе реализуются проекты для людей, которые хотят взять в свою семью приемного ребенка. Одна из таких программ — Университет приемных родителей. Для нас важно, что в регионе растет число тех, кто готов помочь детям обрести семью», — сказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.
Занятия в Университете приемных родителей проводят профессиональные психологи, педагоги и юристы. Вебинары занятий можно увидеть на сайте. 

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#Ирина Каклюгина
#приемные родители
#приемные дети
#Университет приемных родителей
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Дорожники Подмосковья за сутки отремонтировали 1,5 тысячи ям
12 июля 2023, 11:20

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области сообщает, что за сутки на региональных и муниципальных дорогах отремонтировали больше 1,5 тысяч дефектов дорожного покрытия.

Ведомство сообщает, что за прошедшие сутки на региональных и муниципальных дорогах отремонтировали больше 1,5 тысяч дефектов покрытия, из которых 800 ям устранили на муниципальных дорогах, а порядка 700 на региональных.

Одними из самых активных округов по устранению дефектов стали: Мытищи, устранившие 136 ям, Подольск — 63, Серпухов и Щелково устранили по 55 дефектов.

В рамках ямочного ремонта, рабочие устанавливают новые бордюры, ограждения, опоры освещения и дорожные знаки. Обочины дорог продолжают очищать от грязи и мусора.

Дорожные службы региона 1 апреля перешли на летнее содержание. Все работы контролируются с помощью специальной системы планирования и контроля работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).

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#Ямы
#ямочный ремонт
#Минтранс
#ремонт дорог
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В Серебряных Прудах возобновили турслёты для детей с инвалидностью
12 июля 2023, 11:10

Фото: КЦСОиР «Серебряно-Прудский»

В Серебряных Прудах возобновили традицию выездов на природу для детей с инвалидностью, которая была забыта на несколько лет. В этом году специалисты Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Серебряно-Прудский» решили вернуть такую форму отдыха и оздоровления.
«В городском округе проживает более 70 детей-инвалидов. Часть из них отправилась на живописный берег реки Осётр у деревни Ливадия. В этом году на слёт пригласили соседей из Зарайска», – сообщает издание «Серебряно-Прудский вестник». 
Дети приняли участие в спортивных соревнованиях, специально адаптированных для них. Импровизированная полоса препятствий позволила ребятам показать физическую подготовленность, сноровку, смекалку, а также обрести новые умения, навыки и уверенность в собственных силах.
 
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#Московская область
#Подмосковье
#Серебряные Пруды
#туризм
#дети-инвалиды
#Московская область
#Подмосковье
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FOX NEWS: американские ученые планируют создать гибрид человека и свиньи
12 июля 2023, 10:49

Фото: istockphoto/vchal

В Китае заявили, что международная группа ученых сумела вырастить эмбрионы, представляющие собой смесь генетического материала животного и человека и поддерживать в них жизнь на протяжении 20 дней. Специалисты из США решили не отставать и скрестить человека и свинью.
По сообщению телеканала FOX NEWS, Америка следует в ногу с китайскими инновациями и ни в коем случае не будет отставать в области генетических исследований. Только вместо обезьяны, чей эмбрион скрещивался с человеческим в Китае, американцы планируют использовать свинью. Что касается практической пользы от подобных экспериментов, то ученые указывают на возможность получения новых моделей для изучения болезней и создания лекарств, передает сетевое издание «Блокнот». Также рассматривается возможность искусственного выращивания донорских органов для пересадки, которые будут совместимы с организмом человека.

Критики подобных проектов указывают на проблемы этического характера. Ведь такой организм, созданный экспериментальным путем, уже не является животным, но в то же время это и не человек. Также противники создания гибридов ссылаются на непредсказуемость физических и психологических свойств новых организмов.

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#человек
#организм
#сша
#свинья
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Росгвардия проводит тактико-специальные занятия в образовательных учреждениях
12 июля 2023, 10:48

Фото: пресс-служба Росгвардии Московской области

Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области во взаимодействии с органами исполнительной власти региона организовали ряд тактико-специальных занятий, в ходе которых отрабатывают действия в случае осложнения оперативной обстановки в образовательных учреждениях.

Главной целью профилактических учений выступает практическая отработка совместных действий Росгвардии, полиции, МЧС, частных охранных предприятий, а также преподавателей и учеников при осложнении обстановки на территории объектов образования, сообщает «Радио 1» пресс-служба Росгвардии Московской области.

Профилактические учения проходили в общеобразовательной школе в Балашихе, в академии МЧС в Химках, на территории спортивной базы в Серпухове. 

Росгвардейцы отработали комплексы мероприятий по задержке условных правонарушителей, при обнаружении БПЛА и задержания вооруженных преступников. . 

«Основная задача экипажей вневедомственной охраны это незамедлительное прибытие на объект по сигналу „Тревога“ и взаимодействие с органами исполнительной власти. Все кнопки тревожной сигнализации в образовательных учреждениях выведены на пульты централизованной охраны», — поделился офицер Росгвардии майор полиции Роман Ланкин.

Под охраной Росгвардии находятся свыше 4,5 тысяч подмосковных образовательных организаций.

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#Росгвардия
#БПЛА
#учения
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Первый случай заболевания корью выявили на Сахалине
12 июля 2023, 10:45

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Управление Роспотребнадзора по Сахалинской области сообщило о регистрации кори на территории области.
По информации ведомства, заболевание выявили у двухлетнего ребенка.

Малолетний прибыл на территорию района из региона, где риск заражения эпидемией высок. Сообщается, что ребенок не был привит. Малолетний находится под наблюдением врачей. В ​Роспотребнадзоре по региону отметили, что держат ситуацию на контроле. 

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#Россия
#Сахалин
#корь
#заражение
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В Нахабине стартовала расчистка водных объектов от мусора
12 июля 2023, 10:44

Фото: пресс-служба Сергея Маликова

В подмосковном Нахабине стартовала расчистка пруда в парке им. Карбышева. Жители проголосовали за этот водоём на портале «Добродел», сообщил депутат Мособлдумы Сергей Маликов.
«Расчистка водного объекта – очень важный шаг для сохранения природы. При поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьёва только за этот год будет очищено 40 водоёмов», – сказал Маликов.
По словам депутата, в Нахабине также расчищают реку Нахабинку. На это из федерального бюджета выделено 66 млн рублей.
«У нас в округе расположено 53 водных объекта, и большинство нуждается в расчистке», – добавил подмосковный депутат. 
Он заключил, что в округе также необходимо благоустраивать рекреационные зоны у прудов и озёр, чтобы жители могли комфортно отдыхать. 

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#Сергей Маликов
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#Мособлдума
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#Московская область
#Подмосковье
#Андрей Воробьёв
#губернатор
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В Подольске прошли молодежные военно-патриотические сборы
12 июля 2023, 10:19

Фото: пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области

В этом году в военно-патриотических сборах впервые приняли участие ребята из разных регионов России.
В 2023 году молодежные военно-патриотические сборы проходили в Подмосковье в четвертый раз. В этом году сборы приобрели межрегиональный характер и в них приняли участие ребята из Московской области, Владимирской области, Санкт-Петербурга и Луганской народной республики. Всего в сборах поучаствовали больше 800 человек, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.

Возраст участников варьировался от 14 до 18 лет.

Все участники жили в палаточных лагерях в течение 9 дней и старались получить навыки полевого быта, занимались физической подготовкой и оттачивали работу в команде.

Юноши научились строевой, тактической, огневой и физической подготовке под руководством профессиональных инструкторов.
«Девять дней пролетели стремительно, уверена, что участникам было интересно, полезно, они смогли узнать много нового и, конечно, приобрести друзей. Сборы прошли уже 4-й раз, и в этом году к нам впервые присоединились ребята из Донбасса — это небольшая, но дружная команда из Луганской народной республики. Будем стараться, чтобы с каждым годом география участников становилась шире», — сказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.
В крайний день сборов организаторы подготовили для ребят праздничную программу с посещением выставочных зон, мастер-классами и с торжественным посвящением в юноармейцы. Юноармейцами стали 150 участников военно-патриотических сборов. 

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#Подольск
#военные сборы
#военно-патриотические сборы
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Журналистку Милашину выписали из больницы после нападения в Чечне
12 июля 2023, 10:19

Фото: iStock/sudok1

Журналистку Елену Милашину, на которую ранее было совершено нападение в Чечне, выписали из больницы.
Самочувствие Милашиной удовлетворительное. Она находится под периодическим наблюдением врачей. Об этом сообщил журналист Алексей Венедиктов* в беседе с изданием ТАСС.

По его словам, журналистка потребовала, чтобы ее выписали, потому что хочет работать.

Напомним, на журналистку Милашину и адвоката Немов напали 4 июля в Чечне. Пострадавшие были доставлены в больницу со множественными переломами и травмами. Мужчину ранили ножом. 

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#Милашина
#журналистка
#Чечня
#нападение
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Подмосковье ищет медработников