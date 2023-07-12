Красноярские полицейские спасли забежавшую в магазин косулю

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Поняв, что парнокопытное не может покинуть магазин без посторонней помощи, продавщица позвонила в отдел полиции, где немало удивились необычному вызову. Прибывшие в торговую точку правоохранители осторожно изловили перепуганную косулю, завернули ее в одеяло. Затем они погрузили животное в патрульный автомобиль и отвезли за город. Там они извлекли зверя, освободили его от одеяла и выпустили в естественную среду обитания. Каким образом косуля по оживленным улицам добралась до магазина, осталось неизвестным.
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