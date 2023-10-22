Красную площадь и Васильевский спуск перекрыли

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Красная площадь и Васильевский спуск в Москве оказались перекрыты сотрудниками полиции и Росгвардии вечером 21 октября. Информацию распространил Telegram-канал «Молния. Москва».
Сейчас на территории Красной площади и Васильевского спуска введено усиленное патрулирование и стоят огораживающие железные заборы.
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