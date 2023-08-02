Кравцов предложил создать программу для поддержки победителей олимпиад

К Уполномоченному по правам человека в Московской области Ирине Фаевской обратился участник специальной военной операции Алексей с вопросом восстановления права на единовременную выплату военнослужащему.

К Ирине Фаевской обратился участник спецоперации Алексей из Подольска, который во время службы в зоне спецоперации он получил ранение, за которое установлена выплата в размере 3 миллионов рублей, которую ему не выплачивали.

В настоящее время заявитель находится на реабилитации после ранения в санатории Подмосковья.

«Чтобы помочь Алексею решить его вопрос, я обратилась в военную прокуратуру с просьбой разобраться в ситуации. В настоящий момент выплата установлена и перечислена мобилизованному в полном объеме на его банковский счет», — рассказала подмосковный омбудсмен Ирина Фаевская.

Ведомство сообщает, что единовременная выплата по ранению в размере 3 миллионов рублей, установленная Указом Президента Российской Федерации, не влияет на получение других выплат, предусмотренных действующим российским законодательством.

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