Кравцов предложил создать программу для поддержки победителей олимпиад

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«У нас есть предложение создать, может быть, специальную комплексную программу по поддержке победителей международных и всероссийских олимпиад. Также ребят, которые набрали свыше 95 баллов в ЕГЭ», - сказал Кравцов.
Напомним, Кравцов совместно с премьер-министром РФ Михаилом Мишустина встретился с победителями международных олимпиад по естественным наукам.
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