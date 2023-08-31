Кравцов: Произведения отечественных классиков останутся в ЕГЭ и ОГЭ

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Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что произведения классической литературы останутся в программе ОГЭ и ЕГЭ.
«Поэтому обязательно проверка этих произведений и останется в Едином государственном экзамене, в Основном государственном экзамене, а в рамках единой программы по литературе мы усилили и включили произведения выдающихся наших писателей для старшей школы», - сказал Кравцов в эфире телеканала «Россия 1».
Он уточнил, что в экзамены включили произведения Островского «Как закалялась сталь», Фадеева «Молодая гвардия». При этом глава Минпросвещения призвал всех ознакомиться с программой по литературе и удостовериться в том, что все произведения отечественных классиков в ней сохранены.
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