Кравцов сообщил, сколько баллов к ЕГЭ будет начислять за серебряную медаль

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«За золотую медаль это могут быть дополнительные 5 баллов к ЕГЭ, а за серебряную медаль - до 3 баллов», - сообщил Сергей Кравцов в эфире телеканала «Соловьев Live».
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 2023-2024 учебного года выпускники школ вновь будут получать серебряные медали. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Медали «За особые успехи в учении» II степени получат выпускники, у которых в аттестате всего две оценки «хорошо» и остальные «отлично». Награждение школьников серебряными медалями прекратилось в 2014 году. Награждались только круглые отличники.
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