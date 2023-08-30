Кравцов сообщил, сколько баллов к ЕГЭ будет начислять за серебряную медаль

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв вместе с премьер-министром Михаилом Мишустиным запустил в микрорайоне Северный в Домодедове обновлённую электроподстанцию «Пахра» на 500 киловольт. Об этом сам глава региона сообщил в своём Telegram-канале.