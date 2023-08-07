Кравцов: в России до конца 2025 года появятся государственные учебники по всем предметам

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Напомним, с 1 сентября 2024 года школьников будут обучать предмету «Основа безопасности и защита Родины». В настоящий момент создается рабочая группа, которая займется учебной федеральной программой. В составе рабочей группы окажутся представители Минобороны, а также МЧС.
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