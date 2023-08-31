Кравцов заявил, что в РФ никогда не будет полностью дистанционного образования

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«У нас нет дистанционного образования и быть не может, и не будет никогда. Не может дистанционно обучаться школьник, потому что нет системы воспитания прежде всего, общения с учителем, со сверстниками. Никакого гармоничного развития быть не может в дистанционном обучении», —считает министр Сергей Кравцов.
Одобренный закон также предполагает переименование учебной дисциплины ОБЖ в Основы безопасности и защиты Родины.
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