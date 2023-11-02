Кремль поддержал Меликова по теме наведения порядка после событий в Махачкале

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Ранее глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что доложил президенту РФ Владимиру Путину о наказании для участников беспорядков в аэропорту Махачкалы. Он сообщил, что не призывает к наказанию без суда и следствия. Кроме того, он сказал, что разделает мнение российского лидера о том, что нужно объективно разобраться и наказать тех, кто устроил беспорядки и нарушил работу аэропорта.
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