Крым подаст иск против Украины за энергоблокаду

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Глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов сообщил, что новый иск Крыма к киевским властям о возмещении ущерба будет связан с энергоблокадой. Об этом пишет РИА «Новости». Сейчас по иску ведутся подготовительные работы.
Помимо этого, также подсчитывается ущерб от продовольственной, транспортной и банковской блокадам.
Ранее, 25 октября, арбитражный суд Крыма удовлетворил в полном объеме первый иск к украински властям об ущербе бюджету республики от водной блокады. Согласно документу, с ответчиков взыскали более 152,6 миллиарда рублей. В этот раз истец потребует 2 триллиона рублей.
Крым находился полностью без электричества ночью 22 ноября 2015 года. Причиной этому стал подрыв и вывод из строя всех четырех линий электропередач, которые идут с Украины. В дальнейшем спасти положение помог запуск энергетического моста из Краснодарского края и строительство двух новых тепловых электростанций.
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Ранее, 25 октября, арбитражный суд Крыма удовлетворил в полном объеме первый иск к украински властям об ущербе бюджету республики от водной блокады. Согласно документу, с ответчиков взыскали более 152,6 миллиарда рублей. В этот раз истец потребует 2 триллиона рублей.
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Алина Юрчак